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Міграційна служба планує запровадити "закордонний паспорт за три дні"

Програму розробляють з метою запобігання корупції у відомстві
Державна міграційна служба України (ДМС) має на меті найближчим часом запустити для українців послугу "закордонний паспорт за три дні".
Міграційна служба планує запровадити "закордонний паспорт за три дні" Фото: dzerkalo-zakarpattya.com

Програму відомство хоче запровадити з метою боротьби з корупцією в окремих відділах ДМС.

Очільник міграційної служби Максим Соколюк в інтерв'ю виданню "Європейська правда" розповів, що в основному міграційники беруть хабарі за прискорення оформлення закордонних паспортів та видачу липових документів. У першому випадку і так "законодавчо передбачено право на прискорене оформлення документів".

"Боротися з цією проблемою допомагають ЦНАПи (Центр надання адміністративних послуг, - ред.). Адже тут досить чергу ліквідувати – і зникне стимул комусь "підмазувати". Те саме стосується швидкості – наприклад, найближчим часом ми плануємо ввести офіційну послугу "закордонний паспорт за три дні", - розповів Соколюк.

Стосовно другого випадку, глава відомства запевнив, що з цим працюють відповідні спецслужби.

"Хочу відзначити, що досі не було жодного такого випадку з ID-картами. Велика частина таких випадків стосується старих паспортів-книжечок. Але ці книжечки більше не друкуватимуть, ми вичерпаємо їхні запаси і вже незабаром вони оформлюватися не будуть", - додав чиновник.

Нагадаємо, 1 жовтня 2016 року, набув чинності закон України №1474-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України", який забезпечує перехід на біометричні паспорти.

 

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21 02 2017 13:19
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