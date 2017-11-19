Мікроавтобус із заробітчанами перекинувся на Закарпатті: є постраждалі

У Закарпатській області перекинувся мікроавтобус із заробітчанами, внаслідок чого постраждали четверо пасажирів.

Дорожньо-транспортна пригода сталася у суботу, 18 листопада, близько 23.00 години в Мукачівському районі, повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

"На автодорозі Мукачево-Рогатин біля села Залужжя злетів з траси й перекинувся в кювет мікроавтобус Меrсеdеs Sрrіntеr. Керував ним мешканець с. Драгово Хустського району. Водій віз за кордон групу заробітчан. На слизькій від дощу трасі не впорався з керуванням, і машина злетіла в кювет", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ДТП госпіталізовано з травмами до Мукачівської лікарні чотирьох жінок-пасажирів. Лікарі діагностували в них переломи, вивихи та забої. Решта пасажирів не постраждала, поінформували в поліції, однак не уточнили, скільки загалом людей перебувало в мікроавтобусі.

Поліція розпочала за даним фактом кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Мікроавтобус затримано на спецмайданчик поліції.

Всі обставини автопригоди з’ясовують слідчі. Наразі відомо, що водій був тверезий, додали в поліції.

Нагадаємо, що в Запоріжжі українські військові потрапили у ДТП, внаслідок якої один військовослужбовець загинув.