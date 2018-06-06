CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТроє людей постраждали внаслідок аварії пасажирського мікроавтобуса і вантажівки у Єфремівському районі Тульської області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП у Тульській області РФ
Скільки українців постраждало під час аварії наразі невідомо
Фото: google.com
Українці прямували з Москви до окупованого Донецька.
"Минулої ночі на 315 км федеральної траси М-4 "Дон" зіткнулися мікроавтобус Mercedes, який прямував з Москви до Донецька, і вантажівка Hino. Внаслідок ДТП постраждали троє людей", - повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на власне джерело.
За попередніми даними, у мікроавтобусі перебувало 16 осіб, всі вони — громадяни України.
Скільки українців постраждало під час аварії наразі невідомо.
Обставини ДТП з'ясовуються.
Керівник прес-служби МВС Тульської області Андрій Ярцев повідомив агентству, що троє постраждалих госпіталізовані в Єфремівську районну лікарню. За його словами, потерпілі отримали неважкі травми.
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06 06 2018 10:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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