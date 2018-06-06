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Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП у Тульській області РФ

Скільки українців постраждало під час аварії наразі невідомо
Троє людей постраждали внаслідок аварії пасажирського мікроавтобуса і вантажівки у Єфремівському районі Тульської області.
Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП у Тульській області РФ Фото: google.com

Українці прямували з Москви до окупованого Донецька.

"Минулої ночі на 315 км федеральної траси М-4 "Дон" зіткнулися мікроавтобус Mercedes, який прямував з Москви до Донецька, і вантажівка Hino. Внаслідок ДТП постраждали троє людей", - повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на власне джерело.

За попередніми даними, у мікроавтобусі перебувало 16 осіб, всі вони — громадяни України.

Скільки українців постраждало під час аварії наразі невідомо.

Обставини ДТП з'ясовуються.

Керівник прес-служби МВС Тульської області Андрій Ярцев повідомив агентству, що троє постраждалих госпіталізовані в Єфремівську районну лікарню. За його словами, потерпілі отримали неважкі травми.

 
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06 06 2018 10:30
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