CУСПІЛЬСТВО НОВИНИФура і мікроавтобус зіткнулися на об'їзній дорозі під Орлом у Росії в неділю, 8 липня. У результаті ДТП двоє людей загинули, п'ятеро отримали травми.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП в Росії: двоє загиблих, п'ятеро постраждалих
Аварія сталася біля міста Орел
Фото: 5.ua
Аварія сталася вранці о 6:16 за місцевим часом, повідомляє "ТАСС" із посиланням на Єдину чергово-диспетчерську службу.
За даними джерела в екстрених службах регіону, люди, які потрапили в ДТП під Орлом, були громадянами України.
"Загиблі чоловік і жінка, а також п'ятеро постраждалих є громадянами України", - сказав співрозмовник агентства.
Постраждалих доправлено в Орловську обласну клінічну лікарню. Їх стан зараз оцінюється медиками.
На місці події працюють медики, рятувальники і співробітники Державтоінспекції.
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