Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП в Росії: двоє загиблих, п'ятеро постраждалих

Фура і мікроавтобус зіткнулися на об'їзній дорозі під Орлом у Росії в неділю, 8 липня. У результаті ДТП двоє людей загинули, п'ятеро отримали травми.

Аварія сталася вранці о 6:16 за місцевим часом, повідомляє "ТАСС" із посиланням на Єдину чергово-диспетчерську службу.

За даними джерела в екстрених службах регіону, люди, які потрапили в ДТП під Орлом, були громадянами України.

"Загиблі чоловік і жінка, а також п'ятеро постраждалих є громадянами України", - сказав співрозмовник агентства.

Постраждалих доправлено в Орловську обласну клінічну лікарню. Їх стан зараз оцінюється медиками.

На місці події працюють медики, рятувальники і співробітники Державтоінспекції.