Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Мілевський став гравцем брестського Динамо

Мілевський уклав угоду на півторарічний термін
Український нападник Артем Мілевський став гравцем брестського Динамо.
Мілевський став гравцем брестського Динамо Фото:dynamo-brest.by

"Перш за все, хочу подякувати керівництву Динамо-Брест за цей трансфер, за можливість зіграти на рідній землі. Керівництво клубу пояснило свою політику, як все тут працює. Дуже хороша ідея і амбітний проект", - повідомляє офіційний сайт білоруського клубу, новачок уклав угоду на півторарічний термін до кінця 2018 року. 

Тим самим 32-річний нападник білоруського походження повернувся на батьківщину. За словами гравця, протягом всієї кар'єри його не покидала думка повернутися до Білорусі.

Нагадаємо, що колишній футболіст збірної України Анатолій Тимощук увійшов до тренерського штабу "Зеніту" в березні.

Під час урочистостей до 9-го травня, які зазвичай відбуваються в Росії, Тимощук "засвітився" із георгіївською стрічкою.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 07 2017 19:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Куди подіти декілька мільйонів доларів: Чи транслюватиме Україна ЧС-2018 у Росії?

Куди подіти декілька мільйонів доларів: Чи транслюватиме Україна ЧС-2018 у Росії?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.