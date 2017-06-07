Український нападник Артем Мілевський став гравцем брестського Динамо.

"Перш за все, хочу подякувати керівництву Динамо-Брест за цей трансфер, за можливість зіграти на рідній землі. Керівництво клубу пояснило свою політику, як все тут працює. Дуже хороша ідея і амбітний проект", - повідомляє офіційний сайт білоруського клубу, новачок уклав угоду на півторарічний термін до кінця 2018 року.

Тим самим 32-річний нападник білоруського походження повернувся на батьківщину. За словами гравця, протягом всієї кар'єри його не покидала думка повернутися до Білорусі.

Нагадаємо, що колишній футболіст збірної України Анатолій Тимощук увійшов до тренерського штабу "Зеніту" в березні.

Під час урочистостей до 9-го травня, які зазвичай відбуваються в Росії, Тимощук "засвітився" із георгіївською стрічкою.