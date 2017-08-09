У МВС Білорусі кажуть, що не затримували українця Павла Гриба

У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі висловилися про зникнення на території країни 19-річного українця Павла Гриба.

"ВД Гомельського облвиконкому 31 серпня отримав електронне звернення від громадянина України І.А. Гриба. Той писав, що його 19-річний син, Гриб Павло Ігорович, відправився 24 серпня на рейсовому автобусі в Гомель, щоб зустрітися зі знайомою, і пропав", - повідомляє прес-служба МВС країни.

За даними правоохоронних органів Білорусі, після перевірки з'ясувалось, що українця ніхто не затримував і заяв з його зверненнями теж не виявлено.

У відомстві зазначили, що продовжуватимуть пошуки 19-річного хлопця.

Нагадаємо, що колишній співробітник Держприкордонслужби, офіцер Ігор Гриб повідомив, що спецслужби Росії викрали його сина Павла, коли той перебував у білоруському місті Гомель. Згодом Чернігівська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо викрадення Павла Гриба.

Згодом батько зниклого звернувся до силових структур Білорусі та Росії з офіційними заявами про сприяння в розшуку і поверненні Павла Гриба на батьківщину.

7 вересня МЗС України повідомило, що зниклий 24 серпня в Білорусі 19-річний громадянин України Павло Гриб знаходиться в слідчому ізоляторі міста Краснодар (Росія).