Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У МВС Білорусі кажуть, що не затримували українця Павла Гриба

У відомстві не припиняють пошуки українця
У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі висловилися про зникнення на території країни 19-річного українця Павла Гриба.
У МВС Білорусі кажуть, що не затримували українця Павла Гриба Фото: facebook.com

"ВД Гомельського облвиконкому 31 серпня отримав електронне звернення від громадянина України І.А. Гриба. Той писав, що його 19-річний син, Гриб Павло Ігорович, відправився 24 серпня на рейсовому автобусі в Гомель, щоб зустрітися зі знайомою, і пропав", - повідомляє прес-служба МВС країни.

За даними правоохоронних органів Білорусі, після перевірки з'ясувалось, що українця ніхто не затримував і заяв з його зверненнями теж не виявлено.

У відомстві зазначили, що продовжуватимуть пошуки 19-річного хлопця.

Нагадаємо, що колишній співробітник Держприкордонслужби, офіцер Ігор Гриб повідомив, що спецслужби Росії викрали його сина Павла, коли той перебував у білоруському місті Гомель.

Згодом Чернігівська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо викрадення Павла Гриба.

Згодом батько зниклого звернувся до силових структур Білорусі та Росії з офіційними заявами про сприяння в розшуку і поверненні Павла Гриба на батьківщину.

7 вересня МЗС України повідомило, що зниклий 24 серпня в Білорусі 19-річний громадянин України Павло Гриб знаходиться в слідчому ізоляторі міста Краснодар (Росія).

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 09 2017 12:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.