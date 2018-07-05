Міллер не виключає будівництво "Північного потоку-3"
"Це, звичайно, залежить від попиту на наш російський газ", - відповів глава компанії Олексій Міллер на запитання журналістів, чи можливе будівництво газопроводу "Північний потік-3".
Він запевнив, що "Газпром" буде продовжувати "масштабні проекти", передає ТАСС.
"Якщо попит на газ зростатиме ще більше високими темпами, ми готові задовольнити цей попит в повному обсязі... Ми можемо нашим споживачам за кордоном поставити газу стільки, скільки буде потрібно", - додав Міллер.
Нагадаємо, що голова "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що компанія може зберегти транзит газу через Україну.
Також глава Міненерго Росії Олександр Новак запевнив віце-голову Єврокомісії Мароша Шефчовича в готовності Москви постачати газ до Євросоюзу через Україну після 2019 року.
Водночас міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що Україна наполягатиме на збереженні транзиту газу після 2019 року в обсязі не менш ніж 40 млрд кубометрів, оскільки у іншому разі це буде економічно невигідно.
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