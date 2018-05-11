Мільярдер Косюк отримав від держави 812 млн грн дотацій

У серпні ТОВ "Вінницька птахофабрика" за цією ж програмою уже отримало 187 мільйонів гривень

Підприємство Юрія Косюка (ТОВ "Вінницька птахофабрика") 1 листопада отримало 618 мільйонів гривень бюджетних дотацій, а загалом за рік – 812 мільйонів гривень.

Відповідна інформація напередодні була опублікована на веб-порталі використання публічних коштів Є-data, пише "Економічна правда".

За даними порталу, кошти надані ТОВ "Вінницька птахофабрика" за програмою часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкцію тваринницьких ферм і комплексів.



Фото: epravda.com.ua

У серпні ТОВ "Вінницька птахофабрика" за цією ж програмою уже отримало 187 мільйонів гривень. Загалом це підприємство з початку року отримало 806 млн гривень.

Перед цим, 31 жовтня, на засіданні уряд затвердив перерозподіл видатків за програмами підтримки агровиробників.

У результаті на 500 млн грн (до 1,7 млрд грн) була збільшена програма компенсації вартості тваринницьких комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільгосппродукції без залучення банківських кредитів.

Саме за цією програмою основним одержувачем і стала "Вінницька птахофабрика", яка входить до складу агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка.

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Крім цього рішення на користь ТОВ "Вінницька птахофабрика", ще два підприємства Юрія Косюка (ПАТ "Зернопродукт МХП" та ПрАТ "Агрофорт") отримали кошти на утримання корів. Сума дотацій становила 5,5 млн гривень.

Загалом на програму компенсації вартості тваринницьких комплексів без залучення банківських кредитів виділено 1,7 мільярда гривень, з яких 806 мільйонів гривень отримали підприємства холдингу МХП Юрія Косюка, і рік ще не закінчився.

Миронівський хлібопродукт (МХП) - найбільший виробник курятини в Україні. За оцінками самої компанії, вона займає 55% українського ринку курятини. Агрохолдинг також займається виробництвом зернових, соняшникової олії, продуктів м'ясопереробки. На українському ринку МХП представлений брендами "Наша Ряба", "Легко", "Бащинский" і ін.

Чистий прибуток МХП у 2016 році склав $69 млн проти чистого збитку в $113 млн у 2015 році. Виручка зросла на 7% - до $1,1 млрд.

З початку року "Миронівський хлібопродукт" отримав 942 млн грн із державного бюджету, тобто 41% усіх виплачених дотацій. На другому місці група компаній "Укрлендфармінг" із 236 млн грн, частка - 10%.

Власник "МХП" Юрій Косюк в інтерв'ю НВ заявив, що отримані його компанією державні дотації отримані справедливо і не пов'язані із його колишнім місцем роботи в Адміністрації Президента.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман також пояснював, що порядок підтримки аграрного сектора передбачає підтримку конкретного виробника, який демонструє найвищі показники.

"Миронівський хлібопродукт" та "Укрлендфармінг" займають значну частку на ринку м'яса птиці та яєць.

17 серпня "Миронівський хлібопродукт" опублікував звіт про фінансові результати за перше півріччя 2017 року, згідно з яким чистий прибуток становив 210 млн дол, 58% виручки компанії становив експорт. У 2017 році компанія виплатила власникам 78 млн дол дивідендів.

Згідно з даними Держстату, ціни на м'ясо в Україні виросли на 24% від початку року.