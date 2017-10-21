ПОЛІТИКА НОВИНИАмериканський мільярдер Том Стаєр почав кампанію за імпічмент президента США Дональда Трампа.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мільярдер Том Стаєр розпочав кампанію за імпічмент Трампа
Стаєр вважає, що Трамп загрожує Конституції США, свободі і життям американців
Фото: afp.com
У Twitter Стаєр опублікував посилання на петицію. У ній йдеться про те, що президент США "привів нас до межі ядерної війни, перешкоджав правосуддю і брав гроші в іноземних урядів".
Стаєр вважає, що Трамп "загрожує нашій Конституції, свободі і нашим життям".
Мільярдер є засновником інвестиційної компанії Farallon Capital, активно підтримує американських демократів. Зокрема, він збирав гроші для президентської кампанії Барака Обами.
Нагадаємо, видавець журналу Hustler Ларрі Флінт виступив з пропозицією $10 млн премії за матеріали, які допоможуть почати процедуру імпічменту президента США Дональду Трампу.
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