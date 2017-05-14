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Мільярди Януковича використають для зміцнення оборони та створення інфраструктурних проектів, – Порошенко

Загальна сума, мобілізована за цей рік Генпрокуратурою, перевищує 50 мільярдів гривень
Президент України Петро Порошенко заявив, що перераховані до державного бюджету кошти, раніше вкрадені екс-президентом Віктором Януковичем та його оточенням, скерують на зміцнення оборони та інфраструктурні проекти.
Мільярди Януковича використають для зміцнення оборони та створення інфраструктурних проектів, – Порошенко Петро Порошенко. Фото: lb.ua

Про це глава держави сказав сьогодні, 14 травня, на прес-конференції в Києві.

"Вважали абсолютно неможливим конфіскацію і залучення до державного бюджету суми, яка дорівнює майже 40 млрд грн. В Україні такого не було. Бо якщо є півтора мільярда чи там мільярд триста – 100% є кому запропонувати, щоб справа не дійшла до суду, не було завершене розслідування. І дехто вважав, що це буде можливо, і в тому числі із політиків. Можу наголосити, що окремі люди по колу ходили з цими пропозиціями, і я вважаю, що це справа честі генерального прокурора і прокуратури, щоб справа дійшла до суду і отримала відповідний вирок", – наголосив Порошенко.

"Тут деякі наші опозиціонери дуже опікувалися долею Януковича і долею цих коштів. Як ви бачите, поки що ми не маємо нікого, хто би заперечував або оскаржував це рішення. Тим більше, що термін для оскарження сплинув, гроші зараховані на рахунки Державного казначейства – вкрадені гроші в громадян України. Це є відновлення справедливості, і гроші будуть використані для інвестицій в українську оборону і в українські інфраструктурні проекти", – зазначив президент.

"Загальна сума, яка була мобілізована за цей рік Генеральною прокуратурою під керівництвом Луценка, перевищує 50 млрд грн. Думаю, що це справляє дуже позитивне враження", – додав Порошенко.

Нагадаємо, 28 квітня 2017 року набуло законної сили рішення суду про перерахування до державного бюджету $1,5 млрд, що приблизно дорівнює 40 млрд грн, заарештованих на рахунках Януковича і його оточення.

Раніше Порошенко заявляв, що конфісковані $1,5 млрд екс-президента Віктора Януковича витратять на потреби ЗСУ та правоохоронців.

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14 05 2017 23:15
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