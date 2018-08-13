Мільйон вакансій: в Німеччині рекордна нестача персоналу
За даними Інституту досліджень ринку праці та кар'єри (IAB), на даний момент в Німеччині вільно понад мільйон робочих місць.
Персонал потрібен в сфері охорони здоров'я, виробничому секторі, в сферах будівництва та логістики. При цьому 940 тисяч цих вакансій запропоновані компаніями, розташованими в західній частині країни.
Решта 270 тисяч - в східній. Брак кадрів найбільш гостро відчувається в фірмах чисельністю до дев'яти співробітників. Головна проблема при пошуку персоналу - низьке число заявок на вакансію і недостатня кваліфікація кандидатів.
Фото: DW
Хто в Німеччині заробляє більше за всіх
Фото: DW
Нагадаємо, що міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що понад 3,2 мільйона українців постійно працюють за кордоном.
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