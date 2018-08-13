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Мільйон вакансій: в Німеччині рекордна нестача персоналу

Персонал потрібен в сфері охорони здоров'я, виробничому секторі, в сферах будівництва та логістики
Сьогодні в німецьких компаніях відкрито 1 210 000 вакансій. В середньому пошук співробітника триває 82 дні.
Мільйон вакансій: в Німеччині рекордна нестача персоналу Фото: itar-tass.com

За даними Інституту досліджень ринку праці та кар'єри (IAB), на даний момент в Німеччині вільно понад мільйон робочих місць.

Персонал потрібен в сфері охорони здоров'я, виробничому секторі, в сферах будівництва та логістики. При цьому 940 тисяч цих вакансій запропоновані компаніями, розташованими в західній частині країни.

Решта 270 тисяч - в східній. Брак кадрів найбільш гостро відчувається в фірмах чисельністю до дев'яти співробітників. Головна проблема при пошуку персоналу - низьке число заявок на вакансію і недостатня кваліфікація кандидатів.


Фото: DW

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Фото: DW

Нагадаємо, що міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що понад 3,2 мільйона українців постійно працюють за кордоном.

 
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13 08 2018 13:55
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