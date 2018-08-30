Мільйони дітей біженців не можуть ходити до школи, - ООН
Дедалі більше дітей-біженців не мають змоги відвідувати школу. Тобто тільки за останні півроку кількість таких дітей збільшилася на півмільйона, що випливає з доповіді Верховного комісаріату ООН у справах біженців, інформує DW.
За даними доповіді, лише 61 відсоток дітей-мігрантів відвідують початкову школу, в той час як загалом у світі 92 відсотки дітей мають доступ до початкової освіти. Що стосується подальшого навчання, то його проходять лише 23 відсотки молодих біженців в порівнянні з 84 відсотками дітей в загальносвітовому масштабі. І якщо вищу освіту здобувають 37 відсотків дітей у всьому світі, то серед дітей-біженців цей показник становить лише один відсоток.
Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді закликав всі країни, які приймають біженців, відкрити двері для дітей мігрантів та дати їм можливість здобути вищу освіту в старшому віці.
"Освіта не тільки допомагає дітям залікувати рани війни. Це ключ до відновлення їхніх рідних країн. Школа - це місце, де біженці можуть відчути щось схоже на нормальність. Якщо ми не вживемо заходів, то цю гнітючу статистику поповнять сотні тисяч інших дітей", - застеріг Гранді.
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