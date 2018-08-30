Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Мільйони дітей біженців не можуть ходити до школи, - ООН

Лише 61% дітей-біженців відвідують початкову школу. Подальшу освіту здобувають 23% молодих біженців
Доступу до шкільної освіти не мають 4 мільйона з 7,4 мільйона юних біженців у всьому світі.
Мільйони дітей біженців не можуть ходити до школи, - ООН Фото: dpa

Дедалі більше дітей-біженців не мають змоги відвідувати школу. Тобто тільки за останні півроку кількість таких дітей збільшилася на півмільйона, що випливає з доповіді Верховного комісаріату ООН у справах біженців, інформує DW.

За даними доповіді, лише 61 відсоток дітей-мігрантів відвідують початкову школу, в той час як загалом у світі 92 відсотки дітей мають доступ до початкової освіти. Що стосується подальшого навчання, то його проходять лише 23 відсотки молодих біженців в порівнянні з 84 відсотками дітей в загальносвітовому масштабі. І якщо вищу освіту здобувають 37 відсотків дітей у всьому світі, то серед дітей-біженців цей показник становить лише один відсоток.

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді закликав всі країни, які приймають біженців, відкрити двері для дітей мігрантів та дати їм можливість здобути вищу освіту в старшому віці.

"Освіта не тільки допомагає дітям залікувати рани війни. Це ключ до відновлення їхніх рідних країн. Школа - це місце, де біженці можуть відчути щось схоже на нормальність. Якщо ми не вживемо заходів, то цю гнітючу статистику поповнять сотні тисяч інших дітей", - застеріг Гранді.
 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 08 2018 10:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ринок пластичної хірургії в Україні: проблеми та перспективи

Ринок пластичної хірургії в Україні: проблеми та перспективи

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.