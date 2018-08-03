Мільйони жінок вийшли страйкувати на вулиці Іспанії
Під час акції протесту в Міжнародний жіночий день у четвер, 8 березня, було оголошено двогодинний страйк, пише DW з посиланням на AFP.
Через страйк скасували рух 300 потягів. Теле- та радіокомпанії мусили обходитися під час акції без жінок.
Через протести упродовж дня в найбільших містах країни Мадриді та Барселоні значно збільшився інтервал руху метро.
У Мадриді акція протесту розпочалася ще опівночі. Активісти, які зібралися в центральній частині міста, гупали в каструлі.
Феміністичні організації закликали жінок не займатися хатньою роботою.
Ініціатори протестів прагнуть у такий спосіб домогтися зрівняння рівня заробітної плати чоловіків та жінок. Крім того, вони виступають проти насильства над жінками та сексуальних домагань.
В Іспанії багато уваги приділяється боротьбі за права жінок. Приміром, Європейська Рада визнала еталонним для інших країн-членів ЄС ухвалений 2004 року цією країною закон проти насильства над жінками.
Нагадаємо, на Європейській площі в центрі Дніпра з нагоди Міжнародного дня жінок відбулася акція за рівні права жінок та чоловіків, проти домашнього насильства та на підтримку ратифікації Україною Стамбульської конвенції.
У Києві та Ужгороді праві активісти напали на учасників і учасниць Маршу за права жінок.
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