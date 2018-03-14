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Мінекології: Чорнобильська зона стане найбільш інноваційниим майданчиком у світі

В уряді переконані, що Чорнобильська зона має значний інвестиційний потенціал
Створення парку з виробництва відновлювальних джерел енергії сприятиме реінтеграції Чорнобильської зони.
Мінекології: Чорнобильська зона стане найбільш інноваційниим майданчиком у світі Фото: Наталія Дихно

Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, йдеться у повідомленні на офіційному сайті уряду.

"Два роки тому ми розпочали процес реінтеграції зони відчуження. Це стало початком унікальної спецоперації з перетворення закритої донедавна території на найбільш інноваційний технологічно-науковий майданчик у світі", - заявив міністр під час круглого столу щодо впровадження конкурентних інструментів закупівлі "зеленої" енергії в Україні.

В уряді переконані, що Чорнобильська зона має значний інвестиційний потенціал. Про що свідчить висока зацікавленість інвесторів у будівництві там об’єктів відновлювальної енергетики.

За словами міністра екології, на сьогодні надійшло понад 60 заявок на відведення земельної ділянки під інвестиційні проекти в зоні навколо Чорнобиля.

Остап Семерак також повідомив, що 19 березня 2018 року Мінприроди спільно презентуватиме результати фінансових розрахунків для будівництва сонячного парку у зоні відчуження, які були зроблені компанією Tractebel Engineering - світовим лідером у галузі відновлювальної енергетики, за кошти французького уряду.

Нагадаємо, на території Чорнобильської АЕС готуються запустити першу сонячну електростанцію.

Влітку стало відомо, що Україна веде переговори з однією з найбільших енергетичних компаній Франції Engie SA про будівництво сонячної електростанції вартістю 1 мільярд євро (1,25 мільярда доларів) в Чорнобильській зоні.

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14 03 2018 19:58
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