Мінекології хоче занести лося до Червоної книги
"Щоб зняти напругу у суперечках щодо стану популяції лосів в Україні, ми виступаємо за проведення наукових досліджень за участю авторитетних українських науковців аби отримати об’єктивні дані щодо стану популяції", - повідомив заступник міністра Василь Полуйко, інформує прес-служба міністерства.
Полуйко наголосив, що це рішення потребує професійного обговорення із залученням науковців та екологів, які займаються даною тематикою.
Він також заявив, що фінансування наукових досліджень можливе за рахунок коштів Програми фінансування природоохоронних заходів.
Зазначається також, що враховуючи чисельні звернення науковців та екологів, Міністерство передало офіційного листа до Національної комісії із питань Червоної книги України щодо можливості занесення цих тварин до червонокнижних видів.
За різними даними, чисельність популяції лосів в Україні становить близько 2-6 тис. голів. Водночас науковці наголошують, що на початку 1990-х лось зустрічався в усіх областях України, окрім Криму, а наразі - здебільшого лише в лісовій зоні.
У лютому міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак підписав наказ про введення мораторію на 25 років на полювання на лосів.
Нагадаємо, в Україні заплановано заборонити полювання на лося протягом 25 років для порятунку його популяції.
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