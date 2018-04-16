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Мінекології: Україна стала одним із лідерів по смертності від брудного повітря

За його словами, за останні кілька років була розроблена концепція низьковуглецевого розвитку
Україна увійшла у п'ятірку лідерів за кількістю смертей через забруднення повітря.
Мінекології: Україна стала одним із лідерів по смертності від брудного повітря Фото: з відкритих джерел

Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, передає "РБК-Україна".

"Ми входимо в п'ятірку пріоритетів у всьому світі. Україна займає зараз одне з п'яти місць за кількістю смертей через забруднення повітря", - заявив міністр.

За його словами, за останні кілька років була розроблена концепція низьковуглецевого розвитку.

Як зазначив міністр, у документ інтегровано багато сфер, які покликані змінити майбутнє всього світу.

Також міністр зазначив, що боротьба з забрудненням клімату у світі на другому місці після боротьби з тероризмом.

Нагадаємо, що міністр екології України Остап Семерак, посилаючись на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, заявляв, що в Україні кожні 2 години помирає троє осіб через поганий стан довкілля.

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16 04 2018 16:38
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