Мінекології: Україна стала одним із лідерів по смертності від брудного повітря
Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, передає "РБК-Україна".
"Ми входимо в п'ятірку пріоритетів у всьому світі. Україна займає зараз одне з п'яти місць за кількістю смертей через забруднення повітря", - заявив міністр.
За його словами, за останні кілька років була розроблена концепція низьковуглецевого розвитку.
Як зазначив міністр, у документ інтегровано багато сфер, які покликані змінити майбутнє всього світу.
Також міністр зазначив, що боротьба з забрудненням клімату у світі на другому місці після боротьби з тероризмом.
Нагадаємо, що міністр екології України Остап Семерак, посилаючись на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, заявляв, що в Україні кожні 2 години помирає троє осіб через поганий стан довкілля.
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