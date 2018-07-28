Мінекології відреагувало на заяву про звільнення гендиректора Чорнобильської АЕС

У Міністерстві екології та природних ресурсів України, яке координує роботу зони відчуження, стверджують, що не планували продовжувати контракт генеральному директору ЧАЕС Ігорю Грамоткіну.

Про це повідомив в. о. міністра екології та природних ресурсів України Віктор Вакараш, пише "Главком".

За словами Вакараша, немає жодного конфлікту між Мінприроди та державним спеціалізованим підприємством "Чорнобильська АЕС", яке входить до структури Державного агентства управління зоною відчуження (ДАЗВ).

"Протягом останніх двох років відбулися три Асамблеї країн-донорів Чорнобильського фонду "Укриття" та Рахунку ядерної безпеки на Чорнобильській АЕС. Хочу підкреслити, що вперше за багато часу Україна виконала взяті на себе зобов'язання. Це підкреслюють і в ЄБРР, як банку-розпоряднику коштів безпекових проектів у зоні відчуження, так, і на останній асамблеї, яка відбулася тиждень тому в Лондоні. Там було досягнуто надважливих домовленостей щодо введення в експлуатацію нового безпечного конфайменту на Чорнобильській АЕС. Також Мінприроди розпочало консультації з Європейською комісією щодо роботи зі спільного виведення з експлуатації ЧАЕС", – розповів Віктор Вакараш, підкресливши, що такий прогрес став можливим перш за все завдяки активній позиції Мінприроди в цьому переговорному процесі.

На уточнення, у зв'язку з чим подав у відставку генеральний директор ЧАЕС Ігор Грамоткін, Віктор Вакараш пояснив, що термін його контракту завершується за кілька місяців.

"Ще у грудні минулого року постало питання про доцільність продовження контракту пану Грамоткіну. Тоді в Мінприроди, проконсультувавшись з партнерами з ЄБРР, ухвалили рішення дати цій людині ще один шанс завершити взяті його підприємством зобов'язання. Однак ми опинились у ситуації, коли терміни введення в експлуатацію необхідних об'єктів були на межі зриву. Про це під час спільних нарад неодноразово доповідало керівництво Державного управління зоною відчуження, тому не думаю, що за таких умов доцільно б було говорити про продовження контракту. Звичайно, у Мінприроди звертали увагу і на численні журналістські розслідування щодо пана Грамоткіна", – резюмував Віктор Вакараш.

Нагадаємо, генеральний директор Чорнобильської атомної електростанції Ігор Грамоткін заявив, що звільняється.