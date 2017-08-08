Мінекономіки хоче підвищити вартість горілки майже до 80 гривень

Міністерство економічного розвитку і торгівлі запропонувало уряду підвищити мінімальні оптово-відпускні і роздрібні ціни на алкогольні напої. Зокрема, ціну на горілку пропонують підвищити на 14% до 79,55 гривень/пляшка ємністю 0,5 л.

Чинна ціна 69,78 грн була введена в листопаді і вже не відповідає реальним витратам виробників на виробництво і реалізацію продукції, йдеться в обґрунтуванні міністерства.

Міністерство нагадує, що цього року ставки акцизного податку на алкогольні напої були збільшені на 20% на горілку і лікеро-горілчані вироби, на 17,6% - на коньяк, на 12% - на вино з доданням спирту, ігристе і вермути.

Автори ініціативи відзначають, що, згідно з дослідженням Всесвітньої організації охорони здоров'я, більш ніж половина споживання алкоголю в Україні припадає на тіньовий сегмент, і це найвищий рівень споживання незареєстрованого алкоголю у світі.

Пропонується скоригувати розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв, зокрема, на горілку і лікеро-горілчані вироби збільшити на 14-19,41%, віскі, ром, джин - на 4,5-6,6%, коньяк (бренді) - на 12,3-29,1%, на вина з додаванням спирту, ігристе та вермути - на 7,1-13,3 % і доповнити цей перелік сидром та перрі з встановленням і на них мінімальної роздрібної ціни.

"Так, середня розрахункова роздрібна ціна горілки з ПДВ, виходячи з нових ставок податку становить 79,55 гривень. Така цифра відповідає рівню економічно обґрунтованих витрат більшості суб'єктів господарювання під час виробництва якісної алкогольної продукції.

Мінімальні ціни на вино пропонують розмежувати, з огляду на суттєву різницю у ставках акцизного податку. Так, сухе вино пропонують затвердити на рівні 37 гривень, міцне - 45 гривень", - сказано в проекті документа.

Зараз на горілку діє ціна 69,78 гривень, на коньяк "тризірковий" - 104,9 гривень, "п'ятизірковий" - 119,9 гривень, віскі, ром - 150 гривень, ігристе - 69,9 гривень.

Нагадаємо, що у Херсонській області виявлено підроблені алкогольні напої, загальна вартість яких становить понад 1,5 млн грн. Підприємці зберігали фальсифіковану продукцію на одному зі складів у Каховці.