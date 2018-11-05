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Мінекономіки не буде використовувати бренд Ukraine NOW

На балансі Мінекономіки вже 5 років перебуває розроблений раніше бренд України "Ukraine - It’s all about U"
Міністерство економічного розвитку та торгівлі України не буде використовувати затверджений на засіданні Кабміну 10 травня 2018 року новий бренд України "Ukraine NOW" для промоції туризму в Україні.
Мінекономіки не буде використовувати бренд Ukraine NOW Фото: РБК

Про це заявив президент Національної туристичної асоціації України та радник міністра економічного розвитку України Іван Ліптуга у своєму Facebook.

"У даному випадку ми бачимо скоріше дизайн, ніж брендинг. І весь дизайн зводиться до шрифтового, а-ля хельветик, геометричному гротеску, який важко чимось зіпсувати. Інше питання - до чого тут Україна, але про дизайн не сперечаються", - написав Ліптуга.

За його словами, на балансі Мінекономіки вже 5 років перебуває розроблений раніше бренд України "Ukraine - It’s all about U", який міністерство збирається продовжувати використовувати і надалі.

"Туризм, як найяскравіший рупор у брендингу територій, вже має свій фундаментальний брендбук та аутентику, затверджену у 2013 році", - зазначив радник міністра.

За його словами, у 2016 році було запущено програму по створенню брендів для кожної області України.

Також він зазначив, що "Ukraine - It’s all about U" вже протягом тривалого часу використовується на різноманітних міжнародних заходах.

Нагадаємо, 10 травня Кабінет Міністрів схвалив розроблений спільно з експертним середовищем бренд Ukraine NOW UA ("Україна зараз") для поліпшення іміджу України у світі.

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11 05 2018 14:33
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