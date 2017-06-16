Мінекономіки Німеччини: США відкинули спільний з Європою підхід до санкцій проти РФ

Міністр побоюється схвалення пропозиції покарати європейські фірми, які беруть участь у фінансуванні енергетичних проектів на зразок "Північного потоку-2"

Міністр економіки Німеччини Брігітт Зіпріс звинуватила США у відході від спільної з Європою політики санкцій проти Росії.

"Мені шкода, що таким чином був відкинутий спільний підхід США і Європи щодо санкцій проти Росії", - сказала Зіпріс, повідомляє Reuters.

Таким чином вона відреагувала на нові санкції проти РФ у зв’язку з її втручанням у виборчу кампанію в США, за які проголосував Сенат.

За словами міністра, лишається чекати, чи президент США схвалить пропозицію покарати європейські фірми, які беруть участь у фінансуванні енергетичних проектів на зразок "Північного потоку-2".

"Якщо схвалить, то нам слід подумати про те, як цьому протидіяти", - зазначила Зіпріс.

Раніше міністр дипломатії Німеччини Зіґмар Ґабріель і канцлер Австрії Крістіан Керн у спільній заяві розкритикували Сенат США за ухвалення нових санкцій проти Росії, що, зокрема, передбачають штрафування європейських компаній, які співпрацюють з російським енергетичним сектором.

Нагадаємо, у середу, 14 червня, Сенат США схвалив законопроект про запровадження нового пакету санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи передбачається застосувати проти корумпованих російських представників та осіб, причетних до порушень прав людини, постачання зброї уряду президента Сирії Башара Асада та кібератак "від імені російського уряду". В свою чергу, у міжнародному комітеті Ради Федерації РФ вважають позицію сенату США щодо санкцій не адекватною ані ситуації в світі, ані в двосторонніх відносинах.

Санкції ухвалені сенатом США передбачають посилення заходів проти Росії. Згідно з текстом поправки, американським компаніям і фізичним особам будуть заборонені операції з російськими банками з наданням фінансування довше, ніж на 14 днів. На сьогодні це обмеження становить 90 днів.