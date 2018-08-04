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Мінекономіки суттєво погіршило прогноз щодо кредитів від МВФ

Попередній прогноз містив оптимістичніші показники - цьогоріч планувалося залучити $3,5 млрд
Міністерство економічного розвитку України у своєму консенсус-прогнозі вказало, що розраховує отримати від Міжнародного валютного фонду в 2018 році тільки $1,5 млрд.
Мінекономіки суттєво погіршило прогноз щодо кредитів від МВФ Петро Порошенко і Крістін Лагард. Фото: president.gov.ua

Міністерство також запланувало надходження від МВФ в 2019-2021 роках.

У 2019 році очікують отримати від МВФ $2 млрд (попередній прогноз - $3,4 млрд), в 2020 - $1,5 млрд (попередній прогноз - 3,3 млрд), а в 2021 - $1 млрд.

Раніше, Мінекономіки переглянуло свій прогноз щодо зростання української економіки та зростання цін. Зростання ВВП в 2018 прогнозується на рівні 3,2%, а ціни виростуть на 9,7%.

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08 04 2018 13:43
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