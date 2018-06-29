Мінекономрозвитку скасує ліцензії туроператорів, які не виконують свої зобов'язання, – Омелян

Щодо ситуації з Тунісом Омелян наголосив, що упродовж доби всі українські туристи повернуться додому.

"Сьогодні врегульовували ситуацію з вивезенням наших туристів з Тунісу, яких туди відправила туристична компанія "Oasis Travel", за угодою з авіакомпанією "Bravo". Вважаю недопустимим, якщо люди заплатили кошти за відпочинок, а натомість отримують зіпсутий настрій і згаяний час в очікуванні "дива". Щодо Тунісу: впродовж доби всі українські туристи повернуться додому. Щодо подальшого: раз вільний ринок не працює - запроваджуємо ефективний ринок з елементами державного регулювання і контролю", – повідомив Володимир Омелян.

Він повідомив, що домовився з колегами з Міністерства закордонних справ та Міністерства економічного розвитку і торгівлі провести 3 липня спільну розширену нараду з туроператорами і авіакомпаніями.

"Мінекономрозвитку перегляне і скасує ліцензії тих туроператорів, які не виконують свої зобов'язання. Державна авіаційна служба України посилить контроль за ліцензіями авіакомпаній, виконанням ними регулярних і чартерних маршрутів, технічного стану і стану салону літаків. ... Причому, якщо хтось сподівається, що закриє компанію Оаза-1 і завтра відкриє Оаза-2 – жорстоко помиляється. Будемо відстежувати реальних власників. Повірте, в держави маса можливостей видавати нову ліцензію роками. Порядок ми наведемо!" – заявив міністр інфраструктури України.