Мінекономрозвитку скасує ліцензії туроператорів, які не виконують свої зобов'язання, – Омелян
Щодо ситуації з Тунісом Омелян наголосив, що упродовж доби всі українські туристи повернуться додому.
"Сьогодні врегульовували ситуацію з вивезенням наших туристів з Тунісу, яких туди відправила туристична компанія "Oasis Travel", за угодою з авіакомпанією "Bravo". Вважаю недопустимим, якщо люди заплатили кошти за відпочинок, а натомість отримують зіпсутий настрій і згаяний час в очікуванні "дива". Щодо Тунісу: впродовж доби всі українські туристи повернуться додому. Щодо подальшого: раз вільний ринок не працює - запроваджуємо ефективний ринок з елементами державного регулювання і контролю", – повідомив Володимир Омелян.
Він повідомив, що домовився з колегами з Міністерства закордонних справ та Міністерства економічного розвитку і торгівлі провести 3 липня спільну розширену нараду з туроператорами і авіакомпаніями.
"Мінекономрозвитку перегляне і скасує ліцензії тих туроператорів, які не виконують свої зобов'язання. Державна авіаційна служба України посилить контроль за ліцензіями авіакомпаній, виконанням ними регулярних і чартерних маршрутів, технічного стану і стану салону літаків. ... Причому, якщо хтось сподівається, що закриє компанію Оаза-1 і завтра відкриє Оаза-2 – жорстоко помиляється. Будемо відстежувати реальних власників. Повірте, в держави маса можливостей видавати нову ліцензію роками. Порядок ми наведемо!" – заявив міністр інфраструктури України.
Нагадаємо, в аеропорту в Тунісі вже другу добу близько 300 українських туристів не можуть вилетіти до України. З туристами зустрівся український консул.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"
- Деньги есть. Но вы держитесь. Без них