Міненерго пропонує збільшити норми споживання газу в будинках без лічильників

Міністерство енергетики та вугільної промисловості ініціює збільшення норм споживання газу без лічильників.

Пропонують встановити в квітні-вересні за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання норму 5,8 куб. м на одну людину в місяць і в жовтні-березні - 8,8 куб. м на одну людину в місяць, йдеться в проекті постанови уряду, пишуть "Українські новини".

За наявності газової плити і відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача в квітні-вересні встановити норму 8,3 куб. м на одну людину в місяць і в жовтні-березні - 13,7 куб. м на одну людину в місяць.

За наявності газової плити і водонагрівача в квітні-вересні пропонують встановити норму 20 куб. м на одну людину в місяць і в жовтні-березні - 25 куб. м на одну людину в місяць.

Окрім того, пропонують встановити в період відсутності централізованого гарячого водопостачання населення норму споживання природного газу на газову плиту: на квітень-вересень - 9,3 куб. м на людину в місяць і на жовтень-березень - 14,2 куб. м на людину в місяць.

Згідно з пояснювальною запискою, на 1 червня 2018 року в житловому фонді України: 9,83 млн, або 75,1% квартир (домогосподарств), оснащені лічильниками газу; 3,3 млн, або 24,9% квартир (домогосподарств), не оснащені лічильниками газу.

У пояснювальній записці також зазначено, що відсутність індивідуальних приладів обліку газу та необґрунтований рівень чинних норм споживання для категорії побутових споживачів, необладнаних приладами обліку, не є мотивуючим фактором для реальної економії ресурсів, що, своєю чергою, призводить до збитків усіх суб'єктів господарювання (включаючи НАК "Нафтогаз України") в розмірі 2,681 млрд гривень на рік (383 млн куб. м природного газу).

Нагадаємо, в серпні 2017 року Кабінет Міністрів знизив на 25%, до 3,3 кубометра на людину, норми використання газопостачання без лічильників. Сьогодні один кубометр газу для населення коштує 6,9 гривні.

У 2015 році норму споживання газу було знижено з шести кубометрів до трьох, але це рішення було скасовано в судах за позовами облгазів. Тому в лютому 2016 року уряд ввів компромісний варіант - 4,4 кубометра на людину.