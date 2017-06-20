Міненерго США: "Північний потік-2" загрожує енергобезпеці Європи

Міністр енергетики США зазначив потенціал України і порівняв її значення для Європи зі штатом Техас для США

Міністр енергетики США назвав проект "Північний потік-2" загрозою для енергетичної безпеки країни і Європи.

Про це Рік Перрі, міністр енергетики США, заявив під час зустрічі із президентом України Петром Порошенком.

"В ході зустрічі були обговорені питання реалізації спільних проектів в атомній енергетиці, сфері видобутку енергоносіїв в Україні, а також можливості постачання альтернативних видів палива, зокрема зрідженого газу з США", - йдеться у повідомленні прес-служби президента України.

Сторони дійшли згоди у контексті можливостей модернізації і розвитку транзитних потужностей України та реалізації нових європейських транспортно-енергетичних проектів.

Міністр енергетики США зазначив потенціал України і порівняв її значення для Європи зі штатом Техас для США.

Зазначимо, російський "Газпром" домовився з зарубіжними партнерами по "Північному потоку-2" щодо фінансування проекту. П'ять європейських компаній зобов'язалися надати довгострокове фінансування в обсязі до 50% від загальної вартості проекту, яка оцінюється в 9,5 млрд євро.

Нагадаємо, що проект "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

"Газпрому" буде належати 50% в проекті, європейським компаніям OMV, BASF, Engie, Shell, Uniper - по 10%. Новий трубопровід планується побудувати поруч з "Північним потоком".

Уряди восьми країн Євросоюзу направили голові Єврокомісії Жану-Клоду Юнкеру лист із запереченнями проти будівництва газопроводу "Північний потік-2", який подвоїть прямі поставки газу з Росії в Німеччину.

"Північний потік-2", проект якого в даний час знаходиться в стадії підготовки, може представляти певні ризики для енергетичної безпеки Центральної та Східної Європи. Він сильно вплине на розвиток ринку газу і структуру транзиту газу в регіоні, в першу чергу на транзитний маршруту через Україну", - йдеться в листі.

Раніше, депутати Європейського парламенту закликали держави-члени ЄС відмовитись від будівництва газопроводів в обхід України, зокрема, російського газопроводу "Північний потік-2".