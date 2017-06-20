Міненерго США: "Північний потік-2" загрожує енергобезпеці Європи
Про це Рік Перрі, міністр енергетики США, заявив під час зустрічі із президентом України Петром Порошенком.
"В ході зустрічі були обговорені питання реалізації спільних проектів в атомній енергетиці, сфері видобутку енергоносіїв в Україні, а також можливості постачання альтернативних видів палива, зокрема зрідженого газу з США", - йдеться у повідомленні прес-служби президента України.
Сторони дійшли згоди у контексті можливостей модернізації і розвитку транзитних потужностей України та реалізації нових європейських транспортно-енергетичних проектів.
Міністр енергетики США зазначив потенціал України і порівняв її значення для Європи зі штатом Техас для США.
Зазначимо, російський "Газпром" домовився з зарубіжними партнерами по "Північному потоку-2" щодо фінансування проекту. П'ять європейських компаній зобов'язалися надати довгострокове фінансування в обсязі до 50% від загальної вартості проекту, яка оцінюється в 9,5 млрд євро.
Нагадаємо, що проект "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.
"Газпрому" буде належати 50% в проекті, європейським компаніям OMV, BASF, Engie, Shell, Uniper - по 10%. Новий трубопровід планується побудувати поруч з "Північним потоком".
Уряди восьми країн Євросоюзу направили голові Єврокомісії Жану-Клоду Юнкеру лист із запереченнями проти будівництва газопроводу "Північний потік-2", який подвоїть прямі поставки газу з Росії в Німеччину.
"Північний потік-2", проект якого в даний час знаходиться в стадії підготовки, може представляти певні ризики для енергетичної безпеки Центральної та Східної Європи. Він сильно вплине на розвиток ринку газу і структуру транзиту газу в регіоні, в першу чергу на транзитний маршруту через Україну", - йдеться в листі.
Раніше, депутати Європейського парламенту закликали держави-члени ЄС відмовитись від будівництва газопроводів в обхід України, зокрема, російського газопроводу "Північний потік-2".
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