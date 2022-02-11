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Міненерго закликало створити систему захисту енергетичних об'єктів

Ольга
Матарикіна
Недоторканність енергетичних об’єктів має бути забезпечена реальними колективними гарантіями.
Міненерго закликало створити систему захисту енергетичних об
Потрібно створити систему захисту енергетичних об'єктів від знищення чи захоплення агресором. Атака на енергетику має запускати автоматичний механізм колективної відповіді.
 
Таку думку висловив заступник міністра енергетики з питань євроінтеграції Ярослав Демченков під час засідання комітету ОБСЄ з питань економіки та довкілля, повідомляє Міненерго.
 
Демченков наголосив, що через атаки росії на українські цивільні енергетичні об’єкти чинні правила енергетичної та ядерної безпеки стають неактуальними. Внаслідок російської агресії міжнародний порядок денний, у тому числі щодо енергетики, потребує змін.
 
"Потрібно створити систему захисту від фізичного захоплення чи знищення енергетичних об’єктів. Дієвий захист об’єктів енергетики – такий же важливий аспект енергетичного переходу, як, власне, безвуглецева генерація. Система такого захисту має бути передбачена за замовчуванням при створенні нових енергетичних систем", – заявив заступник міністра.
 
Зокрема, зараз загрозу становлять обстріли і захоплення атомних станцій.
 
За словами Демченкова, одним із аспектів захисту енергетичних об’єктів мають бути жорсткі санкції, які запускатимуться автоматично у випадку атаки на цивільну енергосистему. При цьому санкції мають стосуватися й енергетиків, які допомагають агресії: вони мають бути прирівняні до терористів.
 
Для енергетичних компаній держави-агресора також необхідно визначити широкий перелік санкцій – від арешту майна і персоналу за кордоном до примусового банкрутства.
 
"Атака на енергетику має запускати автоматичний механізм колективної відповіді – тільки так ми зможемо стримати диктаторів майбутнього", – підсумував Демченков.
 
Нагадаємо, при Міністерстві енергетики України створено Міжнародну консультативну раду високого рівня для підтримки українських енергетиків. Крім того, Євросоюз та інші міжнародні партнери України спрямують 25,5 млн євро через Фонд енергетичної підтримки України для найнагальніших потреб у відновленні енергетичної інфраструктури.
 
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02 11 2022 20:35
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