Міненерговугілля пропонує змінити норми споживання газу для населення без лічильників

На думку Міненерговугілля, раніше норми споживання газу були заниженими і громадяни України щороку безоплатно споживали 383 мільйони кубічних метрів газу

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України пропонує Кабінету Міністрів України змінити норми споживання газу для населення без лічильників.

Згідно з проектом відповідної постанови, норматив споживання газу для домогосподарств, що використовують лише газову плиту за наявності центрального гарячого водопостачання, пропонується закріпити на рівні 5,8 куб. м на місяць на одну людину (з квітня по вересень) і 8,8 куб. м на одну людину (з жовтня по березень), пише "Інтерфакс-Україна".

Для домогосподарств із плитою та без центрального ГВП норматив може бути встановлений на рівні 8,3 куб. м на одну людину (з квітня по вересень) і 13,7 куб. м на одну людину (з жовтня по березень).

Водночас норму для домогосподарств, що використовують газову плиту і водонагрівач, Міненерговугілля пропонує закріпити у розмірі 20 куб. м на одну людину (з квітня по вересень) і 25 куб. м на одну людину (з жовтня по березень).

На думку Міненерговугілля, норми споживання газу, що діяли раніше, були заниженими, через що щороку громадяни України безоплатно споживали 383 млн куб. м газу.

Наприкінці травня Окружний адміністративний суд Києва відновив дію втричі більшої норми споживання газу для населення без лічильників. З урахуванням судового вердикту норматив споживання газу для домогосподарств, що використовують лише газову плиту за наявності центрального гарячого водопостачання, дорівнює 9,8 куб. м/міс. на одну людину (замість 3,3 куб. м тих, що діяли останнім часом); для домогосподарств із плитою та без центрального ГВП – 18,3 куб. м (замість 5,4 куб. м), а з плитою і водонагрівачем – 23,6 куб. м (замість 10,5 куб. м).

Нагадаємо, в червні Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозувало зростання роздрібних цін на газ для населення у 2018 році на 18%.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що уряд України продовжує переговори з Міжнародним валютним фондом щодо цін на газ.