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Міненерговугілля пропонує змінити норми споживання газу для населення без лічильників

На думку Міненерговугілля, раніше норми споживання газу були заниженими і громадяни України щороку безоплатно споживали 383 мільйони кубічних метрів газу
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України пропонує Кабінету Міністрів України змінити норми споживання газу для населення без лічильників.
Міненерговугілля пропонує змінити норми споживання газу для населення без лічильників Фото: lb.ua

Згідно з проектом відповідної постанови, норматив споживання газу для домогосподарств, що використовують лише газову плиту за наявності центрального гарячого водопостачання, пропонується закріпити на рівні 5,8 куб. м на місяць на одну людину (з квітня по вересень) і 8,8 куб. м на одну людину (з жовтня по березень), пише "Інтерфакс-Україна".

Для домогосподарств із плитою та без центрального ГВП норматив може бути встановлений на рівні 8,3 куб. м на одну людину (з квітня по вересень) і 13,7 куб. м на одну людину (з жовтня по березень).

Водночас норму для домогосподарств, що використовують газову плиту і водонагрівач, Міненерговугілля пропонує закріпити у розмірі 20 куб. м на одну людину (з квітня по вересень) і 25 куб. м на одну людину (з жовтня по березень).

На думку Міненерговугілля, норми споживання газу, що діяли раніше, були заниженими, через що щороку громадяни України безоплатно споживали 383 млн куб. м газу.

Наприкінці травня Окружний адміністративний суд Києва відновив дію втричі більшої норми споживання газу для населення без лічильників. З урахуванням судового вердикту норматив споживання газу для домогосподарств, що використовують лише газову плиту за наявності центрального гарячого водопостачання, дорівнює 9,8 куб. м/міс. на одну людину (замість 3,3 куб. м тих, що діяли останнім часом); для домогосподарств із плитою та без центрального ГВП – 18,3 куб. м (замість 5,4 куб. м), а з плитою і водонагрівачем – 23,6 куб. м (замість 10,5 куб. м).

Нагадаємо, в червні Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозувало зростання роздрібних цін на газ для населення у 2018 році на 18%.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що уряд України продовжує переговори з Міжнародним валютним фондом щодо цін на газ.

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16 07 2018 17:49
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