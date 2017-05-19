Міненерговугілля просить ДФС конфіскувати вугілля походженням з окупованих районів Донбасу
Відповідну позицію озвучив глава відомства Ігор Насалик із парламентської трибуни в п'ятницю, 19 травня, інформує "Інтерфакс Україна".
"Міністерство зробило кардинальний крок: направило і до ДФС, і на енергетичну митницю звернення з проханням, щоб у разі заходження вугільної продукції походженням з ОРДЛО її конфіскували", - сказав він.
Згідно з листом Міненергоугля, у разі надходження імпортного вугілля ДФС зобов'язана витребувати сертифікат походження, а також взяти пробу, дослідити паливо на вміст сірки: у вугіллі з ОРДЛО міститься більше ніж 1% сірки, тоді як для російських вугільних басейнів характерно не більше ніж 1%.
Нагадаємо, що енергохолдинг ДТЕК почав поставки антрацитового вугілля на Придніпровську й Криворізьку теплоелектростанції (обидві - Дніпропетровська область) зі своїх вугільних шахт у Ростовській області в Росії.
Відзначимо, що енергохолдинг ДТЕК планує відмовитися від споживання дефіцитного антрациту і перевести свої ТЕС на вугілля марки "Г".
Зазначимо, генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що так звана формула "Роттердам+" в даний час працює.
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