Міненерговугілля розраховує погасити заборгованості по зарплатам шахтарів до 26 серпня
"Проблема шахтарів була закладена у бюджеті 2018 року, коли дотація, переглянута у бюджеті, була втричі менша, ніж попереднього року. Цю проблему почали вирішувати… Ми будемо намагатися зробити все максимально для того, щоб погасити свої заборгованості до Дня шахтаря 26 серпня цього року", - зазначив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик в ефірі "112 Україна".
Також Насалик зазначив, що ця ситуація могла розв’язуватися двома шляхами: або давати на дотацію продукції, або передбачити кошти, які міністерство може дати у модернізацію шахт, тим самим збільшивши продукцію зменшити дотацію.
"Ми зараз працюємо з державними банками, і з "Ощадбанком", і з "УкрСиббанком", прем’єр-міністр України доручив розробити, щоб ми винайшли мільярд на модернізацію вугільної промисловості. Це моментально зніме питання великих дотацій. Якщо ця програма, яка була прийнята на Кабінеті міністрів України, буде реалізована, то я повинен сказати, що до березня наступного року вугільна промисловість не буде потребувати дотацій", - додав міністр.
Нагадаємо, що сьогодні Президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін у закон "Про Державний бюджет України на 2018 рік", яким державним шахтам додатково виділяється 1,4 млрд грн дотацій для погашення заборгованості із заробітної плати гірникам.
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