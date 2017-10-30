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Мінфін: держборг України становить $77 млрд

Порівняно з серпнем показник зріс на 0,47 млрд дол
Загальна сума державного та гарантованого державою боргу на кінець вересня становила 77,03 млрд дол.
Мінфін: держборг України становить $77 млрд Фото: dt.ua

Про це повідомляється в статистичних матеріалах на сайті Мінфіну.

За даними Мінфіну, державний та гарантований державою борг на кінець вересня становив 2 043,3 млрд гривень, або 77,03 млрд доларів, проти 1 958,37 млрд гривень, або 76,56 млрд доларів місяцем раніше.

Нагадаємо, Міністерство фінансів проведе реструктуризацію облігацій внутрішньої державної позики, які знаходяться у власності Національного банку України, на суму 219,6 млрд гривень.

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30 10 2017 13:55
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