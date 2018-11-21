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Мінфін: Доходи держбюджету в результаті розмитнення автівок на єврономерах не вплинуть на виплату пенсій

В. о. міністра фінансів визнала, що наразі складно спрогнозувати, скільки грошей надійде до бюджету в результаті розмитнення автівок на єврономерах
Доходи державного бюджету в результаті розмитнення автівок на єврономерах не вплинуть на виплату пенсій у 2019 році.
Мінфін: Доходи держбюджету в результаті розмитнення автівок на єврономерах не вплинуть на виплату пенсій Фото: ukrafoto.com

Про це заявила в. о. міністра фінансів Оксана Маркарова після засідання бюджетного комітету 21 листопада, передає "112 Україна".

"Як я вже сказала, трансферт Пенсійного фонду повною мірою враховано без законопроекту про легалізацію (автівок на єврономерах, - ред.). Законопроект про легалізацію заплановано в державному бюджеті по спецфонду як додаткове надходження. Якщо будуть доходи, будуть додаткові видатки на Пенсійний фонд. Але пенсії у повному обсязі будуть профінансовані завдяки тому трансферту, який закладено ще до першого читання", - сказала Маркарова.

Нагадаємо, що у Верховну Раду внесли доопрацьований до другого читання законопроект №9000 про державний бюджет України на 2019 рік.

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21 11 2018 18:20
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