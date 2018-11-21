Мінфін: Доходи держбюджету в результаті розмитнення автівок на єврономерах не вплинуть на виплату пенсій

В. о. міністра фінансів визнала, що наразі складно спрогнозувати, скільки грошей надійде до бюджету в результаті розмитнення автівок на єврономерах

Доходи державного бюджету в результаті розмитнення автівок на єврономерах не вплинуть на виплату пенсій у 2019 році.

Про це заявила в. о. міністра фінансів Оксана Маркарова після засідання бюджетного комітету 21 листопада, передає "112 Україна".

"Як я вже сказала, трансферт Пенсійного фонду повною мірою враховано без законопроекту про легалізацію (автівок на єврономерах, - ред.). Законопроект про легалізацію заплановано в державному бюджеті по спецфонду як додаткове надходження. Якщо будуть доходи, будуть додаткові видатки на Пенсійний фонд. Але пенсії у повному обсязі будуть профінансовані завдяки тому трансферту, який закладено ще до першого читання", - сказала Маркарова.

Нагадаємо, що у Верховну Раду внесли доопрацьований до другого читання законопроект №9000 про державний бюджет України на 2019 рік.