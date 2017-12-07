Мінфін докапіталізував "ПриватБанк" на 22,5 мільярда

Третій етап додаткової капіталізації було проведено шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики

Міністерство фінансів внесло в капітал націоналізованого "ПриватБанку" облігації внутрішньої державної позики на суму 22,5 мільярда гривень.

Про це повідомили у прес-службі міністерства.

"Завершився третій етап процесу докапіталізації "ПриватБанку". Третій етап додаткової капіталізації було проведено шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики на суму 22,5 мільярда гривень в обмін на акції банку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у грудні 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) "ПриватБанку".

За даними аудиту, про який повідомив Bloomberg, 99,4% корпоративного кредитного портфеля "ПриватБанку" на кінець 2016 року складали позики, видані пов'язаним з колишніми акціонерами компаніями.

Націоналізація "ПриватБанку" завершилася 18 грудня 2016 року.

Після націоналізації "ПриватБанку" держава вклала у фінустанову суму, еквівалентну 5% ВВП.