Мінфін докапіталізував "ПриватБанк" на 22,5 мільярда
Про це повідомили у прес-службі міністерства.
"Завершився третій етап процесу докапіталізації "ПриватБанку". Третій етап додаткової капіталізації було проведено шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики на суму 22,5 мільярда гривень в обмін на акції банку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у грудні 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) "ПриватБанку".
За даними аудиту, про який повідомив Bloomberg, 99,4% корпоративного кредитного портфеля "ПриватБанку" на кінець 2016 року складали позики, видані пов'язаним з колишніми акціонерами компаніями.
Націоналізація "ПриватБанку" завершилася 18 грудня 2016 року.
Після націоналізації "ПриватБанку" держава вклала у фінустанову суму, еквівалентну 5% ВВП.
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