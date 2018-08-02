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Мінфін готує перехід на повну монетизацію пільг та субсидій

У разі ухвалення постанови, кошти на оплату житлокомпослуг будуть перераховуватися на особистий рахунок одержувача субсидії в банківській установі
Міністерство фінансів завершило процес підготовки змін до постанови Кабінету міністрів, що передбачає повну монетизацію пільг та субсидій по оплаті за утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території та вивезення сміття.
Мінфін готує перехід на повну монетизацію пільг та субсидій Фото: Андрій Товстиженко / zn.ua

Про це повідомила прес-служба Мінфіну.

У разі ухвалення постанови, кошти на оплату житлокомпослуг будуть перераховуватися на особистий рахунок одержувача субсидії в банківській установі або через відділення поштового зв'язку "Укрпошти" з 1 квітня 2018 року.

Як повідомлялося, 26 квітня 2017 року Кабінет міністрів прийняв рішення про монетизацію суми зекономленої субсидії на оплату газу та електроенергії.

На початку листопада минулого року уряд затвердив запровадження з 1 січня 2018 року механізму розрахунків з теплокомуненерго за поставлені населенню в рамках субсидій послуги "живими" грошима замість клірингових операцій взаємозаліку.

В кінці січня 2018 року представники ОСББ (об'єднань співвласників багатоквартирних будинків) закликали уряд найближчим часом запустити адресну монетизацію субсидій на оплату житлово-комунальних послуг для населення, а також відшкодувати заборгованість бюджету за пільгами та субсидіями за попередні періоди перед ОСББ, що повинно дозволити об'єднанням своєчасно та в повному обсязі оплачувати рахунки, а також інвестувати кошти в енергомодернізацію будівель.

Нагадаємо, Павло Розенко порахував, що в списках на монетизацію субсидій перебуває 1,7 млн українських сімей.

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