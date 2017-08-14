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Мінфін хоче видавати стипендії тільки 25% студентам у 2018 році

До 2020 року заплановано зменшити відсоток студентів до 15% від загальної кількості
Міністерство фінансів України виступає за скорочення в 2018 році кількості студентів вищих навчальних закладів, що отримують академічні стипендії, до 25%.
Мінфін хоче видавати стипендії тільки 25% студентам у 2018 році Фото: uateka.com

"У 2017 році відсоток стипендіатів зменшений до 40-45%, тобто від 40% до 45% студентів отримують сьогодні стипендію. Ми маємо намір на 2018 рік зменшити пропорцію до 25%", - повідомив заступник міністра фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю виданню VoxConnector, пише "Інтерфакс-Україна".

При цьому, за його словами, до 2020 року заплановано зменшити відсоток студентів, які отримують академічні стипендії до 15% від загальної кількості.

У той же час розмір стипендій планують збільшити до прожиткового рівня, а згодом і наблизити до рівня мінімальної заробітної плати.

"Я не кажу про те, що це заробіток, але це повинно бути нормальне безбідне проживання", - сказав заступник міністра.

Варто відзначити, що до 2017 року стипендії отримували 70% студентів, які навчалися за державний рахунок.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України, як і планував, почне реформу освіти в Україні у визначені строки, а кошти на впровадження змін будуть шукати як всередині держави, так і ззовні, залучаючи до цього процесу міжнародних партнерів.

За словами Гройсмана, реалізація реформи освіти обійдеться в 3 млрд дол., і Україна наразі не може собі її дозволити, тому реформу буде пролонговано.

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14 08 2017 18:37
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