Мінфін обіцяє до 1 квітня запустити реєстр автоматичного відшкодування ПДВ
Про це заявив глава відомства Олександр Данилюк в інтерв’ю DT.UA.
За його словами, запуск прозорого реєстру ПДВ (податку на додану вартість) стане проміжним варіантом у питанні передачі Мінфіну баз даних ДФС, покликаної усунути проблеми з маніпуляцією податковими даними.
"До 1 квітня ми запускаємо реєстр автоматичного відшкодування ПДВ. Ми взяли цю функцію ведення та забезпечення прозорості реєстру на себе. Це дуже прозорий майданчик, відкритий реєстр. ДФС вносить інформацію, а Держказначейство автоматично відшкодовує. Все відкрито, просто та зрозуміло. Простий алгоритм, працюватиме як годинник. Мінфін не має права втручатися у реєстр", – зазначив міністр.
За словами Данилюка, один лише прозорий реєстр ПДВ, реалізований у відповідності із цими підходами, дозволить вирішити 60% проблем з маніпуляціями даними.
Він також підкреслив, що надалі його відомство планує завершити почате і перепідпорядкувати собі всі бази даних фіскальної служби.
"Передача IT-систем Мінфіну мінімізує можливість маніпуляції даними. Для цього вже буде потрібна змова між двома відомствами – міністерством і ДФС. Але якщо в законодавстві та IТ-системах передбачити моніторинг за будь-якими змінами даних, то навіть змова буде неможливою і дуже небезпечною для тих, хто на неї зважиться", – зазначив міністр.
Глава Мінфіну констатує, що сьогодні ДФС – це "річ в собі", в якої є інструменти для того, аби самостійно вирішувати абсолютно всі питання. Так, чиновники використовують IT-системи служби для того, аби маніпулювати фінансовими даними.
"Багато податкових служб світу самі розвивають свої IT-системи, тому що це допомагає скоротити витрати та виключити помилки, підвищується якість послуг та ін. Але що таке IT-системи в нашій ДФС? Це необмежені можливості щось комусь підправити, укинути якийсь ПДВ, щось дописати або видалити. І при цьому ніхто не може їх перевірити. У них – замкнутий цикл. Навіть якщо в тебе є підозри щодо якихось операцій, ти робиш запит на інформацію, і поки відповідь іде, вони все зачищають", – зазначив він.
Данилюк наголошує, що чим більше інструментів для маніпуляцій буде усунуто в ДФС, тим менше у податкової служби буде можливостей для корупції.
"І в результаті в них залишиться тільки одна функція – сервісна. Не буде в них баз даних – вони перестануть маніпулювати. Не буде податкової міліції – вони змушені будуть думати, як правильно адмініструвати податки", – сказав глава Мінфіну.
Нагадаємо, в лютому 2017 року співробітники СБУ (Служби безпеки України) спільно з Генеральною прокуратурою викрили корупційний механізм відшкодування податку на додану вартість, організований чиновниками Державної фіскальної служби.
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