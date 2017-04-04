Мінфін опублікував повний текст меморандуму з МВФ українською мовою

МВФ оприлюднив Меморандум про економічну і фінансову політику України в рамках третього перегляду програми розширеного фінансування EFF. Трохи пізніше Мінфін надав переклад документа українською мовою.

Матеріали МВФ містять серед іншого лист від 29 березня, підписаний президентом, прем'єром, міністром фінансів і главою Нацбанку України. У цьому листі описується вплив на ситуацію в країні у зв'язку з блокадою ОРДЛО і рішенням фонду відкласти розгляд питання виділення 4-го траншу.

рім того, в МВФ опублікували дослідження про корупцію в Україні, необхідність реформування пенсійної системи України з рекомендацією поступово підвищити пенсійний вік до 63-65 років до 2026 і 2031 рр. і про перехід до інфляційного таргетування і поліпшення грошово-кредитної політики.

Пенсійна реформа

Україна повинна ухвалити пенсійну реформу до кінця квітня 2017 року. Набрати чинності пенсійна реформа повинна з 1 січня 2018 року.

Згідно з даними, викладеними у документі, пенсійна реформа включатиме в себе новий перелік варіантів виходу на пенсію з широким діапазоном пенсійного віку. Очікується, що людина, яка виходить на пенсію, буде сама вибирати терміни і умови виходу на пенсію, що залежатиме від загального трудового стажу.

Також реформа повинна передбачати додаткові пенсійні виплати. Такий захід, як очікується, стимулюватиме тривалість зайнятості та більш пізній вихід на пенсію.

Крім того, реформа сприятиме довгостроковій економії не менш ніж 3% ВВП.

В опублікованих документах МВФ сказано, що середній ефективний вік виходу на пенсію в Україні становить 58,5 років для чоловіків і 55,9 року для жінок.

НАБУ: Прослуховування і слідство під прикриттям

НАБУ до кінця травня 2017 року має отримати право прослуховування та проведення слідчих дій під прикриттям. У документі зазначено, що цю умову мало бути виконано ще наприкінці листопада 2016 року, а новий термін призначено на кінець травня 2017 року.

Контрольним показником співпраці з МВФ визначено, що зміни має бути внесено до парламенту й ухвалено до кінця травня нинішнього року. Ці зміни повинні гарантувати можливість для НАБУ проводити операції під прикриттям, перехоплювати повідомлення, отримати доступ до комп'ютерних систем і контролювати кореспонденцію. Зараз, нагадаємо, НАБУ користується за необхідності допомогою, зокрема, СБУ для проведення таких слідчих дій.

Також у меморандумі сказано, що справи НАБУ і постанови слідчих суддів потрібно захистити від витоку. Цього потрібно домогтися шляхом обмеження доступу до неї офіцерів НАБУ і Спеціальної антикорупційної прокуратури доти, поки розслідування справи не завершено або закрито.

НАБУ також має продовжувати публікувати статистичні дані, що стосуються розслідувань актів корупції з боку високопоставлених посадових осіб на своїй сторінці у вільному доступі.

Земельна реформа

Україна повинна ухвалити закон про обіг сільськогосподарських земель до кінця травня 2017 року. Відзначено також, що це новий граничний термін для виконання структурного маяка, який залишається з кінця вересня 2016 року.

Отже, чинний мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення має втратити чинність з кінця 2017 року, дозволяючи таким чином продаж землі, що перебуває у державній та приватний власності, відразу ж після цього.

Україна ж зобов'язується запустити кампанію з інформування громадськості та роз'яснення переваг цієї реформи.

Антикорупційний суд

Закон про Антикорупційний суді має бути ухвалено до середини червня 2017 року. Закон необхідний для того, щоб забезпечити переслідування корупційних дій з боку високих посадових осіб спеціалізованим і пріоритетним судовим розглядом. Нагадаємо, що антикорупційний суд утворено у відповідності з ухваленим у червні 2016 року Законом України "Про судоустрій і статус суддів", а його діяльність відповідатиме Європейській конвенції з прав людини та іншим стандартам Ради Європи.

"Для цього ми (Україна - ред.) подамо до середини квітня 2017 до Верховної Ради відповідні проекти законодавчих актів для їх ухвалення до середини червня 2017", - сказано в документі. Антикорупційні суди повинні розпочати роботу до кінця березня 2018 року.

Відзначається, що законопроект міститиме положення, що надають бюджетну автономію і відповідне забезпечення системи антикорупційних судів, і визначатиме процес відбору антикорупційних суддів.

Зазначається, що у відповідності зі статтею 33.2 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", особливі вимоги буде введено в запропонованому законопроекті, щоб забезпечити відповідність кандидатів на позиції антикорупційних суддів вимогам не тільки зразкової репутації та високопрофесійних якостей, але й вимогам щодо володіння відповідними певними навичками, необхідними для розгляду кримінальних справ, пов'язаних з корупцією.

"З огляду на це, закон передбачатиме процедурні норми, включаючи такі іспити і завдання для оцінки певних професійних навичок кандидатів, які будуть спиратися на прозору оцінку кандидатів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України із залученням шанованих фахівців за загальновизнаними етичними стандартами та досвідом у веденні антикорупційного судочинства, включаючи можливе залучення експертиз і відповідний досвід, набутий в інших країнах", - сказано в меморандумі.

Приватизація

Україна підтвердила свої зобов'язання щодо приватизації "Одеського припортового заводу" і буде впроваджувати необхідні заходи, включаючи врегулювання ідентифікованих балансових недоліків, для залучення авторитетних міжнародних інвесторів і завершення його приватизації в першій половині 2017 року.

Паралельно Україна ініціюватиме приватизацію великої кількості держпідприємств для приватизації до кінця вересня 2017 року. У списку: ПАТ "Центренерго" і "Турбоатом", чиї долі було вже переведено у ФДМУ, і регіональні енергорозподільчі компанії, обленерго, чиї частки буде переведено у ФДМУ до кінця квітня 2017 р. Аналогічним чином очікується затвердження законодавства, яке дозволить повну приватизацію ДП "Укрспирт", державного виробника алкоголю в Україні, до складу якого входить близько 150 пов'язаних ДП, до кінця березня 2017 з тією метою, щоб конкурсний продаж було завершено до кінця вересня 2017 року.

Нові фіскали, перегляд і монетизація субсидій

Крім того, в Меморандумі визначено нові так звані структурні маяки для України. Зокрема, Верховна Рада повинна ухвалити законодавство щодо створення нової цивільної служби, відповідальної за розслідування фінансових злочинів проти держави, під управлінням Мінфіну для заміни нинішньої податкової міліції та консолідації всіх повноважень по боротьбі з фінансовими злочинами проти держави в одному агентстві, уникаючи при цьому дублювання функцій, до кінця квітня 2017 року.

До кінця липня 2017 року має бути переглянуто параметри системи комунальних субсидій для поліпшення адресності, введено коригування соціальних норм у непікові місяці протягом опалювального сезону, застосовано тарифи на доставку газу та опалення на основі потужності, що дозволить перенести деяку частину вартості на літні місяці. Всі зміни повинні набрати чинності з 1 травня 2017.

До кінця серпня 2017 року уряд має ухвалити постанови про монетизацію комунальних субсидій на рівні підприємств, що надають комунальні послуги.

До кінця грудня у Мінфіні має бути створено централізовану базу даних одержувачів соціальної допомоги.