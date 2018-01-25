Мінфін перейде на трирічні бюджети

Зміни в законодавство будуть прийняті вже в першій половині 2018 року

Міністерство фінансів планує перейти на трирічне фінансове планування.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

За словами заступника міністра фінансів Юрія Буци проведення значних виплат з Єдиного казначейського рахунку в кінці року пов'язано перш за все з неритмічним витрачанням коштів протягом року розпорядниками бюджетних коштів.

На думку замміністра, цю проблему допоможе вирішити трирічне фінансове планування.

За словами Буци, зміни в законодавство будуть прийняті вже в першій половині 2018 року.

Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 1,596 млрд грн.