ПОЛІТИКА НОВИНИМіністерство фінансів планує перейти на трирічне фінансове планування.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мінфін перейде на трирічні бюджети
Зміни в законодавство будуть прийняті вже в першій половині 2018 року
Фото: rbcua.com
Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.
За словами заступника міністра фінансів Юрія Буци проведення значних виплат з Єдиного казначейського рахунку в кінці року пов'язано перш за все з неритмічним витрачанням коштів протягом року розпорядниками бюджетних коштів.
На думку замміністра, цю проблему допоможе вирішити трирічне фінансове планування.
За словами Буци, зміни в законодавство будуть прийняті вже в першій половині 2018 року.
Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 1,596 млрд грн.
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