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Мінфін перейде на трирічні бюджети

Зміни в законодавство будуть прийняті вже в першій половині 2018 року
Міністерство фінансів планує перейти на трирічне фінансове планування.
Мінфін перейде на трирічні бюджети Фото: rbcua.com

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

За словами заступника міністра фінансів Юрія Буци проведення значних виплат з Єдиного казначейського рахунку в кінці року пов'язано перш за все з неритмічним витрачанням коштів протягом року розпорядниками бюджетних коштів.

На думку замміністра, цю проблему допоможе вирішити трирічне фінансове планування.

За словами Буци, зміни в законодавство будуть прийняті вже в першій половині 2018 року.

Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 1,596 млрд грн.

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25 01 2018 07:34
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