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Мінфін підняв ставку за облігаціями до 19% річних

На аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики відомство змогло залучити до держбюджету 5 млрд грн
Мінфін підняв ставку за облігаціями до 19% річних
Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 15 листопада, змогло залучити до держбюджету 5,02 мільярда гривень. Як свідчать дані Мінфіну, від продажу шестимісячних облігацій вдалося залучити 1,15 мільярда гривень, ставка за ними зросла до 14% річних, порівняно із 13,5% тижнем раніше та 12% річних до того. Водночас від розміщення річних ОВДП надійшло 307,11 мільйона гривень, ставка за ними залишилась незмінною - 14% річних. Крім того, від продажу облігацій з терміном обігу півтора роки надійшло 3,27 мільярда гривень, ставка за ними зросла до 19% річних, порівняно із 18,5% минулого тижня. Мінфін також розмістив валютні шестимісячні облігації на $7,89 млн під 4,25% річних.
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15 11 2022 19:10
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