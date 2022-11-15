НОВИНИНа аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики відомство змогло залучити до держбюджету 5 млрд грн
Мінфін підняв ставку за облігаціями до 19% річних
Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 15 листопада, змогло залучити до держбюджету 5,02 мільярда гривень. Як свідчать дані Мінфіну, від продажу шестимісячних облігацій вдалося залучити 1,15 мільярда гривень, ставка за ними зросла до 14% річних, порівняно із 13,5% тижнем раніше та 12% річних до того. Водночас від розміщення річних ОВДП надійшло 307,11 мільйона гривень, ставка за ними залишилась незмінною - 14% річних. Крім того, від продажу облігацій з терміном обігу півтора роки надійшло 3,27 мільярда гривень, ставка за ними зросла до 19% річних, порівняно із 18,5% минулого тижня. Мінфін також розмістив валютні шестимісячні облігації на $7,89 млн під 4,25% річних.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 11 2022 19:10 МЕДІА
- ФОТО На саміті G20 зустрілися Байден та Ердоган
- ВІДЕО Якщо росія хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями: виступ Зеленського на G20
- ФОТО Прах трьох президентів у вигнанні повернули в в країну до 100-річчя незалежної Польщі
- росія наклала санкції на Тімоті Снайдера за курс з історії України. Натомість він висловлює солідарність з українцями, які захищають свою культуру, мову, життя
- Успіх України в Херсоні – стратегічний та логістичний тріумф. Про HIMARS'и, Керченський міст та про те, як розвиватиметься війна – Філліпс О’Брайен
СТАТТІ