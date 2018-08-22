Мінфін планує значно скоротити боргове навантаження на бюджет

Мінфін сподівається за два роки знизити держборг України до середнього рівня країн, що розвиваються

Уряд ухвалив середньострокову стратегію управління держборгом на 2018-2020 роки.

Відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду 22 серпня, інформує "Економічна прада".

Як зазначила на засіданні уряду в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова, Мінфін сподівається за два роки знизити держборг України до середнього рівня країн, що розвиваються.

"Наш державний борг приблизно восьмирічний. Зовнішній борг - 6,2 роки, внутрішній - близько 10 років. Треба подовжувати, робити більш рівномірним, щоб не готуватися до пікових виплат, як у наступному році", - сказала вона.

"Мета стратегії - досягти наступного року [співвідношення боргу до ВВП] на рівні 52% ВВП, до кінця 2020 року - не більше 49%", - зазначила Маркарова.

За її словами, документ стратегії управління боргом буде публічним і буде розміщений на сайті Мінфіну.

"Державний борг знизився до 61,5% ВВП на кінець 2017 року. Зараз ми бачимо зниження до більш здорового рівня 60%. Ми порівняли борг з країнами аналогами, щоб зрозуміти, де знаходимося ми. Досвід інших країн показує, що 49% - це рівень країн, які розвиваються. Країни-лідери мають приблизно 40%", - сказала Маркарова.

Вона відзначила, що у структурі боргу за співвідношенням зовнішнього боргу до внутрішнього в Україні переважає зовнішній порівняно з країнами-аналогами.

"Якщо у країнах-лідерах основним джерелом запозичень є внутрішній ринок, то у нас 56,7% - запозичення зовнішні. У кого ми запозичуємо? 26% - запозичення у міжнародних партнерів. Це пільговий борг, на дуже вигідних умовах. Внутрішній борг становить 36% у гривні, 7% - у іноземній валюті. Майже третина цього боргу - облігації, що ми випустили для докапіталізації державних банків", - наголосила урядовець.

За словами прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, реалізація середньострокової стратегії управління держборгом на 2018-2020 роки дозволить із часом позбутися "фінансових кайданів" - боргового навантаження на державний бюджет.

"З 2005 по 2013 рік нас, усіх українців, завели в абсолютну залежність перед зовнішніми та внутрішніми кредиторами у вигляді державного боргу, який є надзвичайно високим тягарем для національної економіки та для кожного громадянина", - сказав Гройсман.

Як повідомив прем’єр-міністр, державний борг країни у період з 2005 року по 2013 рік зріс з 12,5 млрд дол до 60 млрд дол або у 4,8 рази. За його словами, у 2005 році борг становив "лише 14,3% ВВП".

Він наголосив, що всі ці борги лягають на плечі українських громадян.

"Ми маємо відбирати кошти від освіти, армії, охорони здоров’я, соціальної політики, щоб розрахуватися. Якщо ми не розрахуємося, це буде означати інфляцію, знецінення національної валюти", - зазначив прем’єр.

"Ми тільки на обслуговування по відсотках витрачаємо 130 млрд грн", - додав Гройсман.