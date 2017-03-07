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Мінфін почав докапіталізацію ПриватБанку на 38,6 млрд грн

Облігації не будуть переводити у гроші, запевняє влада
Міністерство фінансів прийняло рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПриватБанку шляхом приватного розміщення додаткових акцій наявної номінальної вартості за рахунок додаткових внесків на суму 38,564 млрд грн.
Мінфін почав докапіталізацію ПриватБанку на 38,6 млрд грн Фото:unian.ua

Про це банк повідомив у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, пише "Інтерфакс-Україна".

23 червня Кабмін прийняв постанову про докапіталізацію ПриватБанку на 38,5 млрд грн, з яких спочатку 22,5 млрд грн мають бути внесені у капітал.

Збільшення капіталу відбудеться у два етапи шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики. Перший з них буде на суму 22,5 млрд гривень.

Монетизація цих облігацій не передбачена, тому Мінфін не очікує впливу на валютний курс і рівень інфляції.

Перший транш ОВДП у розмірі 22,5 млрд гривень покриє, зокрема, збитки, що виникли через шахрайські дії напередодні націоналізації ПриватБанку. Він також дозволить створити резерви під портфель фінансового лізингу, якість обслуговування якого погіршилась після переходу банку в держвласність.

Решта 16 млрд гривень - це обсяг капіталу, яким необхідно покрити уцінку основних засобів.

Нацбанк запевняє, що проблем з живими грошима у Привату немає. Ліквідність перевищує 17 млрд гривень і 800 млн доларів.

21 грудня 2016 року Приватбанк перейшов у державну власність, оскільки попередні власники довели його до неплатоспроможності. Міністерство фінансів і Національний банк оцінили потребу капіталу ПриватБанку у 148 млрд гривень. Мінфін докапіталізував банк на 116,8 млрд гривень, з яких на 9,8 млрд гривень - у 2017 році. З них були монетизовані 25,8 млрд гривень.

Нагадаємо, у грудні 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) "ПриватБанку".

За даними аудиту, про який повідомив Bloomberg, 99,4% корпоративного кредитного портфеля "ПриватБанку" на кінець 2016 року складали позики, видані пов'язаним з колишніми акціонерами компаніями.

Націоналізація "ПриватБанку" завершилася 18 грудня 2016 року.

Після націоналізації "ПриватБанку" держава вклала у фінустанову суму, еквівалентну 5% ВВП.

Раніше Валерія Гонтарєва заявляла, що колишнім власникам націоналізованого "ПриватБанку" можуть загрожувати кримінальні розслідування, якщо узгоджений з Міжнародним валютним фондом незалежний аудит покаже, що вони свідомо довели банк до банкрутства.

У березні стало відомо, що націоналізований наприкінці минулого року "ПриватБанк" знову став прибутковим.

Сьогодні уряд показав лист екс-керівництва "Приватбанку" з проханням націоналізувати його.

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03 07 2017 20:19
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