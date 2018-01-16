Мінфін поповнив бюджет на 1,6 млрд грн

Так, кошти залучені від продажу облігацій термінами обігу 84, 168 і 266 днів

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 1,596 млрд грн.

Міністерство фінансів України у вівторок, 16 січня, розмістило на аукціоні держоблігації внутрішньої позики. Загальна сума розміщених паперів склала 1,596 млрд грн., повідомили у відомстві.

Так, кошти залучені від продажу облігацій термінами обігу 84, 168 і 266 днів із середньозваженою дохідністю 16%, 16% і 15,75% річних, відповідно. Номінальна вартість паперів, виставлених на торгах, склала від 300 до 700 мільйонів гривень.

На попередньому аукціоні 10 січня Мінфін отримав від продажу ОВДП майже 1 млрд грн.

Відзначимо, за 11 місяців 2017 року Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 27,697 млрд грн. і 1,382 млрд дол. за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Раніше Україна отримала 1,3 млрд дол. від розміщення євробондів.

Як відомо, 7 грудня Верховна Рада затвердила в цілому законопроект про державний бюджет на 2018 рік.

У доопрацьованому законопроекті порівняно із проектом, поданим на перше читання, доходи збільшено на 36,57 млрд гривень (або на 4,2%), у тому числі за загальним фондом - на 28,172 млрд гривень та за спеціальним фондом - на 8,4 млрд гривень.

Видатки збільшено на 40,5 млрд гривень (або на 4,3%), у т.ч. за загальним фондом - на 28,17 млрд гривень та за спеціальним фондом - на 12,33 млрд гривень.

Дефіцит держбюджету збільшено на 3,9 млрд грн, покриття якого передбачено спецконфіскацією. Загалом від спецконфіскації закладено 4,7 млрд гривень надходжень.

Дохідна частина бюджету становитиме 913,613 млрд гривень, що на 18,5% більше, ніж доходи держбюджету 2017 року (770,967 млрд гривень).

Нагадаємо, Верховна Рада затвердила в цілому законопроект про державний бюджет на 2018 рік.