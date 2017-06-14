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Мінфін прогнозує зростання ВВП до понад 11% і скорочення інфляції до менш ніж 5%

31 травня Кабінет міністрів затвердив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України на 3-4% у 2018-2020 роках
Міністерство фінансів очікує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) до понад 11% і скорочення інфляції до менш ніж 5% протягом 3 років.
Мінфін прогнозує зростання ВВП до понад 11% і скорочення інфляції до менш ніж 5% Фото: pro100news.info

"Передбачається, що протягом трьох років ВВП зросте більш ніж на 11%, а інфляція скоротиться до менше 5%", -  повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк, повідомляють "Українські новини".

Міністр додав, що пропонована бюджетна резолюція на середньостроковий період базується на підставі макропоказників, які затверджені Кабінетом Міністром в кінці травня.

31 травня Кабінет міністрів затвердив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України на 3-4% у 2018-2020 роках.

Згідно помірного сценарію, який взято за основу урядом, в 2018 році зростання ВВП становитиме 3%, в 2019 - 3,6%, у 2020 - 4%.

При цьому інфляція (грудень до грудня) прогнозується на рівні 7% в 2018 році, 5,9% - в 2019 і 5% - у 2020 році.

Рівень безробіття в 2018 році прогнозується на рівні 9,1%, в 2019 - 8,9% і до 2020 - 8,5%.

Другий сценарій, який є більш оптимістичним, передбачає зростання ВВП в 2018 і 2019 на 4%, а в 2020 - на 5%.

Третій сценарій, який є більш песимістичними за очікуваннями з-за нестабільних тенденцій у світовій економіці, що передбачає зростання ВВП на 1,2% в 2018, на 1% в 2019 і на 1,7% в 2020 році.

Міністерство фінансів планує зменшити до 2020 року державний борг до 55% ВВП, дефіцит державного бюджету - до 2% ВВП. 

"Наше завдання протягом 2018-2020 років - зменшення державного боргу з 66,8% ВВП до 55% ВВП в 2020 році. Дефіцит держбюджету ми хочемо зменшити з 3% до 2% ВВП", - сказав він.

Нагадаємо, що в травні уряд офіційно погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту з 3% до 1,8%, інфляції - з 8,1% до 11,2% у 2017 році.

 

 

 

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14 06 2017 12:16
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