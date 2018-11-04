Мінфін розкритикував законопроект про Нацбюро фінбезпеки
Мінфін вважає, що законопроект №8157 потребує суттєвого доопрацювання, тому висунув 18 критичних зауважень, - йдеться в листі міністра Олександра Данилюка від 4 квітня на ім'я першого заступника голови комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради Миколи Паламарчука, інфорумє"Фінклуб".
Зокрема, міністерство вважає, що деякі положення законопроекту можуть стати узаконеним інструментом незаконного тиску правоохоронних органів на окремих суб'єктів господарювання.
Також Мінфін вказує на дублювання функцій НАБУ і НБФБ, непрозорий процес відбору директора бюро і на зайвий доступ директора до секретної інформації, забюрократизованість роботи керівних органів НБФБ і багато іншого.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко вніс у Верховну Раду законопроект №8068 "Про національну безпеку".
На початку квітня Порошенко визначив законопроект як невідкладний.
21 грудня 2016 року Верховна Рада внесла низку змін у Податковий кодекс. В одній з них депутати помилилися і замість того, щоб дочекатися нового закону про створення Служби фінансових розслідувань, ліквідували податкову міліцію з 1 січня 2017 року. Незважаючи на це, податкова міліція продовжила працювати.
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