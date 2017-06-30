БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИМіністерство фінансів шукає кандидатуру на посаду нового голови Приватбанку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мінфін шукає кандидата на посаду глави Приватбанку
Міністр фінансів зазначив, що зараз Приватбанк залишається стабільним і продовжує працювати
Фото: rian.com.ua
Про це в ефірі програми "Лівий берег з Сонею Кошкіною" заявив міністр фінансів Олександр Данилюк, повідомляє FinClub.
"Повністю ситуація контролюється, ми зараз шукаємо гідну заміну. Коли це станеться Олександр Віталійович (Шлапак – ред.) зможе продовжити свою кар'єру і нова людина зможе працювати в банку", – заявив він.
Крім того, Олександр Данилюк зазначив, що зараз Приватбанк залишається стабільним і продовжує працювати.
Нагадаємо, глава правління "Приватбанку" Олександр Шлапак написав заяву про відставку.
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