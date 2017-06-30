Мінфін шукає кандидата на посаду глави Приватбанку

Міністр фінансів зазначив, що зараз Приватбанк залишається стабільним і продовжує працювати

Міністерство фінансів шукає кандидатуру на посаду нового голови Приватбанку.

Про це в ефірі програми "Лівий берег з Сонею Кошкіною" заявив міністр фінансів Олександр Данилюк, повідомляє FinClub.

"Повністю ситуація контролюється, ми зараз шукаємо гідну заміну. ​​Коли це станеться Олександр Віталійович (Шлапак – ред.) зможе продовжити свою кар'єру і нова людина зможе працювати в банку", – заявив він.

Крім того, Олександр Данилюк зазначив, що зараз Приватбанк залишається стабільним і продовжує працювати.

Нагадаємо, глава правління "Приватбанку" Олександр Шлапак написав заяву про відставку.