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Мінфін шукає кандидата на посаду глави Приватбанку

Міністр фінансів зазначив, що зараз Приватбанк залишається стабільним і продовжує працювати
Міністерство фінансів шукає кандидатуру на посаду нового голови Приватбанку.
Мінфін шукає кандидата на посаду глави Приватбанку Фото: rian.com.ua

Про це в ефірі програми "Лівий берег з Сонею Кошкіною" заявив міністр фінансів Олександр Данилюк, повідомляє FinClub.

"Повністю ситуація контролюється, ми зараз шукаємо гідну заміну. ​​Коли це станеться Олександр Віталійович (Шлапак – ред.) зможе продовжити свою кар'єру і нова людина зможе працювати в банку", – заявив він.

Крім того, Олександр Данилюк зазначив, що зараз Приватбанк залишається стабільним і продовжує працювати.

Нагадаємо, глава правління "Приватбанку" Олександр Шлапак написав заяву про відставку.

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30 06 2017 15:17
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