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Мінфін США анонсував нові санкції проти РФ за декілька тижнів

В Білому домі пройшов брифінг.
Впродовж кількох наступних тижнів США оголосять про нові санкції проти Російської Федерації.
Мінфін США анонсував нові санкції проти РФ за декілька тижнів Фото: gettyimages.com
Мінфін США протягом кількох наступних тижнів оголосить про нові санкції проти Росії.
 
Про це на брифінгу в Білому домі заявив глава Мінфіну Стівен Мнучін, передає "Європейська правда".
 
"Ми працюємо над санкціями проти Росії. Можу запевнити – робота триває. Я повернуся сюди у наступні декілька тижнів щоб поговорити про це", - сказав він.
 
"Ми продовжуємо розглядати втручання у вибори. Ми тісно співпрацюємо з ФБР і вони дають нам найновішу інформацію. І у разі необхідності ми розглянемо наявну у них інформацію щодо приватних осіб" - додав Мнучін.
 
Очікувалося, що 29 січня влада США оголосить про введення пакету санкцій щодо осіб і компаній, які є великими клієнтами російського оборонно-промислового комплексу в рамках закону "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" (CAATSA), підписаного Трампом в минулому році.
 
Однак адміністрація Трампа заявила, що не буде негайно вводити додаткові санкції проти Росії відповідно з законом. Адміністрація американського президента вважає, що з моменту прийняття закону іноземні уряди відмовилися від запланованих або оголошених покупок в кілька мільярдів доларів на придбання продукції російського ВПК.
 
Нагадаємо, сьогодні Сполучені Штати розширили санкції проти КНДР, внісши до переліку компанії і кораблі, які допомагають Пхеньяну обходити санкції ООН.
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23 02 2018 21:17
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