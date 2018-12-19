Мінфін США планує зняти санкції з компаній наближеного до Путіна олігарха Дерипаски
Санкції знімуть завдяки зниженню частки в компаніях бізнесмена Дерипаски, повідомляє "Громадське".
Водночас сам Дерипаска залишиьтся у санкційному списку США. У компанії En + його частка знизиться з близько 70% до 44,95%. В рамках угоди компанії з Мінфіном США у ній також зміниться рада директорів.
Раніше повідомлялось, що США готові зняти санкції з російського "Русалу", якщо Олег Дерипаска, якому належить компанія, продасть її.
Нагадаємо, у квітні цього року США запровадили санкції проти російських олігархів, наближених до президента Путіна у справі щодо втручання Москви в президентські вибори 2016 року.
Додамо, що Британська розвідка підготувала для прем'єр-міністра Терези Мей "чорний список" з шести олігархів, наближених до президента Росії Володимира Путіна.
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