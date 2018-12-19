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Мінфін США планує зняти санкції з компаній наближеного до Путіна олігарха Дерипаски

Сам Дерипаска залишиьтся у санкційному списку США
Міністерство фінансів США оголосило, що через 30 днів зніме санкції з компаній "Русал" і En +, які пов'язують з російським олігархом Олегом Дерипаскою, наближеним до президента РФ Володимира Путіна. Мінфін США уже сповістив про це Конгрес.
Мінфін США планує зняти санкції з компаній наближеного до Путіна олігарха Дерипаски Фото: kommersant.ru

Санкції знімуть завдяки зниженню частки в компаніях бізнесмена Дерипаски, повідомляє "Громадське".

Водночас сам Дерипаска залишиьтся у санкційному списку США. У компанії En + його частка знизиться з близько 70% до 44,95%. В рамках угоди компанії з Мінфіном США у ній також зміниться рада директорів.

Раніше повідомлялось, що США готові зняти санкції з російського "Русалу", якщо Олег Дерипаска, якому належить компанія, продасть її.

Нагадаємо, у квітні цього року США запровадили санкції проти російських олігархів, наближених до президента Путіна у справі щодо втручання Москви в президентські вибори 2016 року.

Додамо, що Британська розвідка підготувала для прем'єр-міністра Терези Мей "чорний список" з шести олігархів, наближених до президента Росії Володимира Путіна.

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19 12 2018 23:56
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