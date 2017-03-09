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Мінфін США презентує новий пакет санкцій для економічної ізоляції КНДР

Глава Мінфіну США представить президенту Дональду Трампу новий пакет санкцій проти КНДР у зв'язку з черговим ядерним випробуванням
Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що представить президенту Дональду Трампу новий пакет санкцій проти Південної Кореї, які потенційно можуть припинити всю торгівлю з КНДР після того, як Пхеньян провів своє шосте і найпотужніше ядерне випробовування.
Мінфін США презентує новий пакет санкцій для економічної ізоляції КНДР Фото: reuters.com

Про це він сказав у інтерв'ю Fox News, повідомляє Reuters.

"Якщо країни хочуть вести справи зі Сполученими Штатами, вони, очевидно, будуть працювати з нашими союзниками та іншими, щоб економічно ізолювати Північну Корею", – наголосив міністр.

Нагадаємо, в районі північнокорейського міста Кильчжу провінції Хамген-Пукто стався землетрус – за різними даними, магнітудою від 5,2 до 6,4. Південна Корея пов'язала поштовхи з можливим ядерним випробуванням.

Пізніше влада Північної Кореї офіційно заявила про успішне проведення випробування водневої бомби.

У Європейському Союзі заявляють, що останнє ядерне випробування КНДР є серйозною загрозою для міжнародної безпеки, тому Пхеньян повинен негайно відмовитися від розробки зброї масового знищення.

Президент США Дональд Трамп прокоментував ядерні випробування Північної Кореї.

Голова ОБСЄ та голова МЗС Австрії Себастьян Курц заявив, що ядерне випробування КНДР викликає напруженість на Корейському півострові.

Південна Корея рішуче засудила останнє ядерне випробування Північної Кореї, пообіцявши домогтися нових і найбільш потужних санкцій Ради Безпеки ООН для повної ізоляції КНДР.

Президент Франції Еммануель Макрон та канцлерка Німеччини Ангела Меркель виступили за жорсткіші санкції проти Північної Кореї у зв'язку з останніми ядерними випробуваннями.

Раніше державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що США мають намір і далі використовувати мирний тиск на керівництво Північної Кореї.

 

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03 09 2017 20:00
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