Мінфін США: Трамп задоволений ефективністю введених санкцій проти росіян

Мнучин заявив, що санкції проти магнатів, близьких до російського уряду, мають "необхідний вплив"

Санкції США проти російських олігархів, які опустили курс рубля і потрясли ринки металів, мали той ефект, якого вимагала адміністрація Трампа.

Про це заявив міністр фінансів США Стівен Мнучин, пише Bloomberg.

В інтерв'ю на телеканалі Fox Business Мнучин сказав, що санкції проти магнатів, близьких до російського уряду, мають "необхідний вплив". При цьому він не виключив додаткових фінансових ударів, заявивши, що адміністрація не боїться і використовуватиме ці інструменти.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили санкції проти російських бізнесменів і чиновників, які увійшли в так звану "Кремлівську доповідь". Відзначається, що нові санкції стосуються можливого втручання Москви у президентські вибори США в 2016 році.

У санкційний список потрапили російські бізнесмени і підприємці, чий статок перевищує 1 млрд доларів. Зокрема нові санкції введено проти бізнесменів Олега Дерипаски, Ігоря Ротенберга, Сулеймана Керімова і Кирила Шамалова. Також у санкційному списку опинилися голова російського "Газпрому" Олексій Міллер, секретар Ради безпеки Микола Патрушев і голова "Роскомнагляду" Олександр Жаров.

Пізніше стало відомо, що Сполучені Штати незабаром ухвалять рішення щодо впровадження додаткових санкцій проти Росії через ситуацію навколо Сирії. Однак, яки пишуть американські ЗМІ, президент США Дональд Трамп відклав введення нових санкцій проти Росії.