Мінфін створив офіційну сторінку в терміналі Bloomberg
Про це оголосила в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова в ході робочого візиту до Великої Британії, передає FinClub.
Ця сторінка стане "доступним інформаційним ресурсом про фінансові інструменти, емітентом яких виступає Україна", йдеться у повідомленні Мінфіну.
Кожен користувач Bloomberg може отримати інформацію про календар аукціонів українських облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), оперативну інформацію про оголошення аукціонів і їх результати.
Також на сторінці міститься інформація про облігації внутрішньої і зовнішньої державної позики, що перебувають в обігу, список первинних дилерів і загальна інформація про аукціони.
"Інформування іноземних інвесторів про українські суверенні фінансові інструменти сприятиме розширенню бази іноземних інвесторів в цінні папери, випущені України", - сподіваються в Мінфіні.
Користувачі терміналу Bloomberg можуть знайти офіційну сторінку завдяки функції MFU.
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні призначив Оксану Маркарову виконувачкою обов'язків міністра фінансів.
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