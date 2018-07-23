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Мінфін створив офіційну сторінку в терміналі Bloomberg

Користувачі терміналу Bloomberg можуть знайти офіційну сторінку завдяки функції MFU
Міністерство фінансів України створило офіційну сторінку в терміналі Bloomberg.
Мінфін створив офіційну сторінку в терміналі Bloomberg Фото: ukrafoto.com

Про це оголосила в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова в ході робочого візиту до Великої Британії, передає FinClub.

Ця сторінка стане "доступним інформаційним ресурсом про фінансові інструменти, емітентом яких виступає Україна", йдеться у повідомленні Мінфіну.

Кожен користувач Bloomberg може отримати інформацію про календар аукціонів українських облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), оперативну інформацію про оголошення аукціонів і їх результати.

Також на сторінці міститься інформація про облігації внутрішньої і зовнішньої державної позики, що перебувають в обігу, список первинних дилерів і загальна інформація про аукціони.

"Інформування іноземних інвесторів про українські суверенні фінансові інструменти сприятиме розширенню бази іноземних інвесторів в цінні папери, випущені України", - сподіваються в Мінфіні.

Користувачі терміналу Bloomberg можуть знайти офіційну сторінку завдяки функції MFU.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні призначив Оксану Маркарову виконувачкою обов'язків міністра фінансів.

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23 07 2018 17:40
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