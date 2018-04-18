Мінфін: у 2019 році долар коштуватиме 30,5 гривень
За умови зниження інфляції до 6,5%, ВВП України у 2019 році зросте до 3,6%. Про це йдеться у квітневому Консенсус-прогнозі Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) та проекті бюджетної декларації на 2019-2021 роки.
Кабмін розробив проект постанови про основні напрями бюджетної політики на 2019-2021 роки (бюджетну декларацію).
Також, МЕРТ опублікував консенсус-прогноз. Відповідно до документу, найбільшими внутрішніми ризиками для економіки України на 2018-2021 роки будуть: недостатньо швидке проведення реформ, недостатнє кредитування банками, дефіцит енергоресурсів та трудова міграція.
Нагадаємо, що МВФ зберіг прогноз зростання ВВП України у 2018 році на рівні 3,2%, але погіршив прогноз на 2019 рік з 4% до 3,3%.
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