Мінфін уже підготував розподіл митного та податкового напрямків ДФС, - Маркарова

Протягом місяця на затвердження уряду буде винесено нову концепцію реформи Державної фіскальної служби, після чого буде оголошено конкурси на посади очільників митного та податкового напрямків.

"Проект концепції реформи ДФС готовий, зараз в обговоренні, і разом з постановою про початок процесу винесемо концепцію на затвердження Кабміну протягом місяця. Після затвердження на нові структури зможемо оголосити конкурси", - зазначила міністерка фінансів Оксана Маркарова, інформує Економічна правда".

Проте історія з поновленням Романа Насірова на посаді може негативно вплинути на бажання потенційних кандидатів взяти участь у конкурсі.

Як повідомляв iPress.ua, екс-голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова поновили на посаді. Також Суд зобов'язав виплатити йому зарплатню за вимушений прогул.