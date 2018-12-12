Мінфін уже підготував розподіл митного та податкового напрямків ДФС, - Маркарова
"Проект концепції реформи ДФС готовий, зараз в обговоренні, і разом з постановою про початок процесу винесемо концепцію на затвердження Кабміну протягом місяця. Після затвердження на нові структури зможемо оголосити конкурси", - зазначила міністерка фінансів Оксана Маркарова, інформує Економічна правда".
Проте історія з поновленням Романа Насірова на посаді може негативно вплинути на бажання потенційних кандидатів взяти участь у конкурсі.
Як повідомляв iPress.ua, екс-голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова поновили на посаді. Також Суд зобов'язав виплатити йому зарплатню за вимушений прогул.
Насіров сказав, що 12 грудня його можна буде побачити у кабінеті очільника ДФС на Львівській площі, 8.
"Не так багато тої зарплатні. Якщо я не помиляюсь, це 180 тисяч гривень", — додав чиновник, коментуючи рішення суду про стягнення з ДФС 183 тисяч гривень на його користь.
Нагадаємо, що Насіров обвинувачується у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні.
Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".
31 січня Кабмін звільнив відстороненого від обов'язків глави Державної фіскальної служби Романа Насірова.
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